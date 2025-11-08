İYİ Parti'de Tansu Şener 12 oy farkla yeniden İl Başkanı oldu
İYİ Parti İl Başkanlığı için yarışan mevcut başkan Tansu Şener, 276 delegenin oyunu alarak yeniden başkan seçildi.
İYİ Parti 4. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi. İYİ Parti İl Başkanlığı için mevcut başkan Tansu Şener ile Memiş Cengiz aday oldu.
Parti delegeleri saat 13.00’te oy kullanmaya başlarken oy verme işlemleri 17.00'de sona erdi.
597 delegeden 529'unun katıldığı kongrede, 276 oy alan Tansu Şener, güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.
Öte yandan Memiş Cengiz ise 253 delegenin oyunu aldı.