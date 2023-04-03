İYİ Parti'de Temayül Kaosu

Hafta sonu gerçekleştirilen İYİ Parti temayül yoklaması sonrası ortaya çıkan sonuç ve iddialar kafa karıştırmaya devam ediyor. En yüksek oyu alan adayın bile oyların yüzde 45’ini alması ve son 12 gün içinde hızlı bir manevrayla üye sayısının 6134’den 8204’e çıkarılması İYİ Partililerin ve İyi Parti Milletvekili aday adaylarının kafasını karıştırmaya devam ediyor.

Cumartesi günü gerçekleştirilen ve İyi Partililer tarafından adeta bir ‘demokrasi şöleni’ olarak takdim edilen Milletvekili aday adayı temayül yoklamasına 8204 üyeden yaklaşık yarısı 4175 üye katılabildi.

Oylamaya katılan üyelerden Milletvekili Adayı olarak görmek istedikleri 10 kişiyi belirlemeleri istendi. Oylama sonucu temayül oylamasında en yüksek oyu alan Milletvekili Dursun Ataş bile 1881 oyu ancak alabildi. İyi Parti’nin 5 yıllık milletvekili olan Dursun Ataş’ın bile üyelerin %55’i tarafından kabul görmemesi kafalarda soru işareti oluşturdu.

Temayül yoklamasında Meclis Üyesi Kazım Yücel oyların %27’sini alırken, MHP Meclis üyeliğinden istifa ederek İyi Parti’ye geçen Sedat Kılıç %24 oyu ancak alabildi. Eski Ak Partili Vekil Pelin Gündeş Bakır ise ne yazık ki oylamaya katılan İyi Parti üyelerinin oylarının ancak %7’sini alarak hayal kırıklığı yaşadı.

Yapılan Temayül oylaması ile ilgili üyelerin kafasını karıştıran bir diğer uygulama ise son 12 gün içinde parti içinden bazı çevrelerin kendine yakın yeni üyeler kaydederek temayülü etkime çabasıyla ilgili iddialar. Son 12 gün içinde 2070 yeni üye kaydedilerek üye sayısı 8204’e çıkarıldı. Üye sayısının 2070 kişi artırılmasına rağmen katılımın 4175’de kalması ve sonucu etkileyecek 2070 etkili üyenin temayül sonuçlarını direk etkilediği iddiası da İyi Partililerin kafasını karıştırdı. Bu durum üyeler tarafından rapor edilerek İyi Parti Genel Merkezi’ne ulaştırıldı.

İyi Parti Temayül yoklamasında ilk 10 sırada yer alan milletvekili aday adaylarının Genel Merkez tarafından ne kadar dikkate alındığının sonucunu da bir hafta sonra adayların netleşmesinden sonra göreceğiz.

İyi Parti’de yaşanan temayül oylaması kaosunun adaylar netleştikten sonra daha belirgin olacağı bekleniyor.