İYİ Parti'de Temayül Kaosu

Hafta sonu gerçekleştirilen İYİ Parti temayül yoklaması sonrası ortaya çıkan sonuç ve iddialar kafa karıştırmaya devam ediyor. En yüksek oyu alan adayın bile oyların yüzde 45'ini alması ve son 12 gün içinde hızlı bir manevrayla üye sayısının 6134'den 8204'e çıkarılması İYİ Partililerin ve İyi Parti Milletvekili aday adaylarının kafasını karıştırmaya devam ediyor.

PAYLAŞ
  • 03.04.2023 10:31
  • Güncelleme: 03.04.2023 12:47
  • 324
İYİ Parti'de Temayül Kaosu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hafta sonu gerçekleştirilen İYİ Parti temayül yoklaması sonrası ortaya çıkan sonuç ve iddialar kafa karıştırmaya devam ediyor. En yüksek oyu alan adayın bile oyların yüzde 45’ini alması ve son 12 gün içinde hızlı bir manevrayla üye sayısının 6134’den 8204’e çıkarılması İYİ Partililerin ve İyi Parti Milletvekili aday adaylarının kafasını karıştırmaya devam ediyor.

Cumartesi günü gerçekleştirilen ve İyi Partililer tarafından adeta bir ‘demokrasi şöleni’ olarak takdim edilen Milletvekili aday adayı temayül yoklamasına 8204 üyeden yaklaşık yarısı 4175 üye katılabildi.

Oylamaya katılan üyelerden Milletvekili Adayı olarak görmek istedikleri 10 kişiyi belirlemeleri istendi. Oylama sonucu temayül oylamasında en yüksek oyu alan Milletvekili Dursun Ataş bile 1881 oyu ancak alabildi. İyi Parti’nin 5 yıllık milletvekili olan Dursun Ataş’ın bile üyelerin %55’i tarafından kabul görmemesi kafalarda soru işareti oluşturdu. 

Temayül yoklamasında Meclis Üyesi Kazım Yücel oyların %27’sini alırken, MHP Meclis üyeliğinden istifa ederek İyi Parti’ye geçen Sedat Kılıç %24 oyu ancak alabildi. Eski Ak Partili Vekil Pelin Gündeş Bakır ise ne yazık ki oylamaya katılan İyi Parti üyelerinin oylarının ancak %7’sini alarak hayal kırıklığı yaşadı.

Yapılan Temayül oylaması ile ilgili üyelerin kafasını karıştıran bir diğer uygulama ise son 12 gün içinde parti içinden bazı çevrelerin kendine yakın yeni üyeler kaydederek temayülü etkime çabasıyla ilgili iddialar. Son 12 gün içinde 2070 yeni üye kaydedilerek üye sayısı 8204’e çıkarıldı. Üye sayısının 2070 kişi artırılmasına rağmen katılımın 4175’de kalması ve sonucu etkileyecek 2070 etkili üyenin temayül sonuçlarını direk etkilediği iddiası da İyi Partililerin kafasını karıştırdı. Bu durum üyeler tarafından rapor edilerek İyi Parti Genel Merkezi’ne ulaştırıldı.

İyi Parti Temayül yoklamasında ilk 10 sırada yer alan milletvekili aday adaylarının Genel Merkez tarafından ne kadar dikkate alındığının sonucunu da bir hafta sonra adayların netleşmesinden sonra göreceğiz.

İyi Parti’de yaşanan temayül oylaması kaosunun adaylar netleştikten sonra daha belirgin olacağı bekleniyor.

Haber Merkezi

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Kayseri'ye Geliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Kayseri'ye Geliyor

Polis, aranan şahsı kilerde yakaladı

Polis, aranan şahsı kilerde yakaladı

Başkan Büyükkılıç, 10'uncu kütüphaneyi açtı, yeni kütüphanelerin müjdesini verdi

Başkan Büyükkılıç, 10'uncu kütüphaneyi açtı, yeni kütüphanelerin müjdesini verdi

Karaköse: 'Eğitim alamayan bir otizmli öğrencimiz yok'

Karaköse: 'Eğitim alamayan bir otizmli öğrencimiz yok'

Esporda Talasgücü rüzgarı

Esporda Talasgücü rüzgarı

Bahar dönemi spor okulları kayıtları başladı

Bahar dönemi spor okulları kayıtları başladı

Çok Okunanlar
1
Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

2
Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

3
Dede Göç'e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

Dede Göç’e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

4
Kandilli'den Kayseri Deprem Tarihi Değerlendirmesi

Kandilli'den Kayseri Deprem Tarihi Değerlendirmesi

5
Yoshinori Moriwaki: 'Kayserililer rahat olsun, daha büyük deprem beklemiyoruz'

Yoshinori Moriwaki: “Kayserililer rahat olsun, daha büyük deprem beklemiyoruz”

6
18 yaşındaki genç ölü bulundu

18 yaşındaki genç ölü bulundu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
LPG'ye gelmesi beklenen büyük indirim kesinleşti

LPG’ye gelmesi beklenen büyük indirim kesinleşti

Meteoroloji uyardı: Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve gaz zehirlenmesine dikkat!

Meteoroloji uyardı: Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve gaz zehirlenmesine dikkat!

DAHA FAZLA
AFAD'dan, Kayseri ve 5 il için 'afet kapsamı' açıklaması

AFAD’dan, Kayseri ve 5 il için ‘afet kapsamı’ açıklaması

Kız öğrenciler arasında kavga çıktı

Kız öğrenciler arasında kavga çıktı

'Kılıçdaroğlu'na oy verecekler' iddiasına YRP'li Narin'den cevap: 'Hadi oradan'

‘Kılıçdaroğlu’na oy verecekler’ iddiasına YRP’li Narin’den cevap: “Hadi oradan”

Kayseri'de uyuşturucuya geçit yok: 9 kişi adliyede

Kayseri'de uyuşturucuya geçit yok: 9 kişi adliyede

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup: Sincan Belediyespor: 1 - Talasgücü Belediyespor: 1

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup: Sincan Belediyespor: 1 - Talasgücü Belediyespor: 1