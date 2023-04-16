İYİ Parti'den 200 kişi MHP'ye katıldı

İYİ Parti’den istifa ederek MHP’ye katılan 200 kişiye MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir ve Milletvekili Baki Ersoy tarafından rozetleri takıldı.

İYİ Parti’den 200 kişi, istifa ederek Milliyetçi Hareket Partisi’ne (MHP) katıldı. MHP Genel Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Milletvekili Baki Ersoy, İl Başkanı Ahmet Bağçovan ve milletvekili adaylarımız tarafından partiye katılan isimlere rozetleri takıldı.