İyi Parti'den Ak Parti'ye geçen şahıslarla ilgili açıklama

İYİ Parti’den istifa ederek AK Parti’ye üye olan ‘Nihat Yakışır’ hakkında İYİ Parti Kayseri İl Başkanlığı’ndan açıklama geldi. Yakışır’ın yalnızca İYİ Parti üyesi olduğunu belirten İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Tansu Şener; “Son günlerde bazı yerel haber kaynaklarında yer alan “İYİ Parti Gençlik Kolları Başkanı Nihat Yakışır, partisinden istifa ederek AK Parti’ye katıldı” şeklindeki haber gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına belirtmek isteriz ki; Nihat Yakışır, İYİ Parti’de hiçbir zaman Gençlik Kolları Başkanı olarak görev yapmamıştır. Kendisi partimizin yalnızca üyesi konumundaydı. Söz konusu yanlış bilgilendirme, herhangi bir art niyet taşımadığı düşünülmekle birlikte, doğru olmayan bir unvanın kamuoyuna yansıtılması nedeniyle bu açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.