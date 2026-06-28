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İYİ Parti'den Tandoğan Meydanı'nda Gövde Gösterisi

İYİ Parti Teşkilatları, 27 Haziran Cumartesi günü Ankara Tandoğan Meydanı'nda 'Bayrağıma Sahip Çıkıyorum' adlı mitingde bir araya geldi.

İYİ Parti'den Tandoğan Meydanı'nda Gövde Gösterisi

İYİ Parti’nin tüm il-ilçe Teşkilatları ve vatandaşlar, 27 Haziran Cumartesi günü saat 18.00’de Ankara Tandoğan Meydanı'nda düzenlenen 'Bayrağıma Sahip Çıkıyorum' mitingde bir araya geldi. Kayseri’den de İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Tansu Şener, İYİ Parti GİK Üyesi Kazım Yücel, İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin, İYİ Parti Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Selim Alparslan, diğer ilçe başkanları ve birçok İYİ Partili mitinge katıldı. Burada konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, “Milletin iradesi bugün ve her daim burada, başkent Ankara’da Tandoğan Meydanı’nda bayrakların altındadır” açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi

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