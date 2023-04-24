İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Çarşamba günü Kayseri'ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine sayılı günler kala seçim meydanları hareketli. Parti genel başkanlarının Kayseri programları da belli olmaya başladı. Seçim öncesi Kayseri’de ilk mitingi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener düzenleyecek.

İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Erhan Özhan, Akşener’in miting yapma üzere Çarşamba günü Kayseri’ye geleceğini duyurdu. Akşener, 26 Nisan Çarşamba günü saat 13:00’da Cumhuriyet Meydanı’nda seçmenlere hitap edecek.

Herkesi mitinge davet eden Özhan, “Genel Başkanımız Meral Akşener 26 Nisan Çarşamba Saat 13.00'te Kayseri Cumhuriyet Meydanında hemşerilerimize seslenecek. Bu önemli güne bütün vatandaşlarımız davetlidir” açıklamasını yaptı.