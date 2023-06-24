İYİ Parti GİK listesinde Ataş yok, Sungur var

 İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, kongre sonrası daha önce olduğu  Genel İdare Kurulu (GİK) listesinde yer almadı. Başka bir Kayserili olan Abdullah İlker Sungur ise listeye girdi. 

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  • 24.06.2023 18:47
  • Güncelleme: 24.06.2023 18:47
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İYİ Parti GİK listesinde Ataş yok, Sungur var

 İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, kongre sonrası daha önce olduğu  Genel İdare Kurulu (GİK) listesinde yer almadı. Başka bir Kayserili olan Abdullah İlker Sungur ise listeye girdi. 

İYİ Parti’de Genel Başkan Meral Akşener bugün yapılan kongrede yeniden Genel Başkan seçildi. Kongrenin dikkat çeken detayı ise Kayseri Milletvekili Dursun Ataş’ın listede yer almaması oldu. Milletvekili Ataş geçtiğimiz dönem İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) listesindeydi. İYİ Parti Kayseri 2. Sıra milletvekili adayı Abdullah İlker Sungur ise listede kendine yer buldu.

1ha

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