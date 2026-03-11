İYİ Parti GİK üyesi Kazım Yücel 'İnsanlar kapısındaki arabadan lanet eder mi, o hale getirdiniz'

İYİ Parti GİK üyesi Kazım Yücel, trafik kurallarında yapılan yeni düzenlemelere yönelik eleştirilerde bulundu.

İYİ Partili Yücel, “Trafik kurallarında yeni bir döneme girildi. Aracınızda ithalattan kaynaklı bir televizyon ünitesi varsa ceza yok. Ama sonradan taktıysanız dikkat dağıtıyor. Bunun için 21.000 lira ceza ödemek durumundasınız; araba trafikten men de edilebilir. Veya aracınızda ses yükseltici orijinalinde varsa bir sıkıntı yok; sonradan ilave edildiyse 21.000 lira ödüyorsunuz ve aracınız trafikten men edilebiliyor. Veya APP plaka denilen, aslında belki cemiyetten aldı vatandaş bunu, olsun; eğer kalın çizgilerle, puntolarla plakanız var ise bir de cemiyetten almadıysanız 140.000 TL trafik cezası ödeyeceksiniz, aracınız da trafikten men olacak. Ya arabayı satsa ödeyemeyeceği saçma sapan kurallar getirdiniz. Amacınız vergi toplamaksa ithalatçıya 'bunları ithal etmeyin' diyeceksiniz. Veya yerli diye bahsettiğiniz markanız var ya, onun içerisinde televizyon var, onu koymayacaksınız. Ona gelince koyacaksınız, sonradan ilave edilirse 'dikkat dağıtabilir', 21.000 lira ceza, arabada trafikten men. Ne saçmalık bunlar? Bugün evlerinizde televizyon kullanıyorsunuz, bunların ses ayarları da var biliyorsunuz; son ayarı açtığınızda komşu rahatsız olabilir. O zaman bunların da ithalatını engelleyin. Veya bildiğiniz araçlarınızla yolda en yüksek sürat otobanda 140 kilometre diyelim ama ibre 260 yapabilir noktasında aracın da son haddini gösteriyor ya. Bu 260 yapabilir diye bu aracın da mı ithalatını yasaklayacaksınız veya yola çıkartmayacaksınız? Nereden biliyorsunuz o aracın içerisindeki ses ayarını yüksek kullanacağını, televizyon görüntüsüne odaklanacağını veya cep telefonuyla binerse bununla konuşacağını nereden biliyorsunuz? Saçma sapan vergi türleri, trafik kuralları çıkarttınız. Vatandaş artık muzdarip. Vatandaş aracına binmekten korkuyor. Mazota zam, trafik kurallarına zam. Ya insanlar kapısındaki arabadan lanet eder mi, o hale getirdiniz." ifadelerini kullandı.