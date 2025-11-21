İYİ Parti GİK Üyesi Yücel, “Bu halkı da, bu vatandaşı da anlayamayacaksınız”

İYİ Parti GİK Üyesi Kazım Yücel, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda vatandaşın geçinemediğini ifade ederek, “Sürekli hatırlatmam şu ki, tebdil-i kıyafetle halkın arasına girin, iktidarı sorun, alacağınız sonuç siz iktidar mensuplarını şok edici olacaktır. Unutmayın ki, iktidar gücünüzle vatandaşına kalabalık giderseniz, korkuttuğunuz sürece asla vatandaştan doğru bir sonuç alamazsınız, Tavsiyem, seçimlerden önceki sade vatandaş kimliğinizle, halkın arasına karışınki durumu görün, esnafın bir bardak çayını içip, emeklinin yanına oturup, sohbeti bireysel yapmadığınız sürece, bu halkıda, bu vatandaşı da anlayamayacaksınız. Ben bir kez daha söylüyorum ve iddia ediyorum ki, emekli aldığı maaşla, ancak evinin kirasını ödeyebiliyor, asgari ücretli ayın sonunu göremiyor, esnaf işletmesini kapatmamak için, bankaya, akrabasına borçlanıyor, buna rağmen işletmesini kapatmak zorunda kalanları normal bir sonmuş gibi de siz göremezsiniz, bir umutla, yeni iş yeri açanları da, kendi başarınız gibi anlatamazsınız. Şu bir gerçek ki, 2002’ den önceki dönemdeki emeklinin, asgari ücretlinin ve esnafın, kısacası bu halkın unuttuğu, mutluluğunu görmezden gelemezsiniz. Yoksa siz anlatır siz dinlersiniz. Esnafımı, emeklimi, asgari ücretlimi kısacası, şehrim halkını sizden daha iyi tanıdığımı biliyorum. Kısacası, buzdolabını da icat etseniz, toplu iğne fabrikasını da kursanız, aya 8 şeritli yolda yapsanız, unutmayın ki, freni patlamış araç misali, rampa aşağı gidiyorsunuz” ifadelerinde bulundu.