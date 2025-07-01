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  • İYİ Parti GİK Üyesi Yücel, 'Devlet kreş eğitimini parayla mı satıyor?'

İYİ Parti GİK Üyesi Yücel, 'Devlet kreş eğitimini parayla mı satıyor?'

İYİ Parti GİK Üyesi Kazım Yücel, sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada 'Hani seçim öncesi her mahallede ailelerimiz için devlet kreşi yapılacaktı? Evet bazı mahallelerde devlet kreşini yaptınız, bunu da bugün, ailelerimize ücret karşılığı kullandırmaya başlamışınız. Devlet eğitimi parayla mı satıyor? Belgeye bakılır ise satıyor, o halde özel kreşlerden ne farkınız kaldı. Belge mi, buyrun size belge' dedi.

İYİ Parti GİK Üyesi Yücel, 'Devlet kreş eğitimini parayla mı satıyor?'

İYİ Parti GİK Üyesi Kazım Yücel, sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklama ile devlet kreşlerine kayıt olan ailelerden para alınmasına tepki gösterdi. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Yücel, “Nerdeyse, hiçbir verdiğiniz sözde durmuyorsunuz. Hani seçim öncesi her mahallede ailelerimiz için devlet kreşi yapılacaktı? Evet bazı mahallelerde devlet kreşini yaptınız, bunu da bugün, ailelerimize ücret karşılığı kullandırmaya başlamışınız. Devlet eğitimi parayla mı satıyor? Belgeye bakılır ise satıyor, o halde özel kreşlerden ne farkınız kaldı. Belge mi, buyrun size belge” ifadelerinde bulundu.

Haber Merkezi

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