İYİ Parti GİK Üyesi Yücel: 'Vatandaş Millet Bahçesi'ni gezmekle yetiniyor, uygun fiyata çay, kek hizmeti alamıyor'

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Kazım Yücel, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ve içeride bulunan tesislerin fiyat tarifesiyle ilgili eleştirilerde bulundu.

Millet Bahçesi projesi duyurulduğunda park içerisinde ücretsiz kek ve çay ikramı yapılacağı söylendiğini ancak söylenen sözün yerine getirilmediğini belirten İYİ Partili Yücel, “Şu anda bir aile gelip belediye tesisinden 4 çay almaya kalksa 150-200 lira para verecek. Burada harcanan parayla dışarıda kişi başına bir öğün yemek yenebiliyor. Millet Bahçesi’ nde hiç yoktan vatandaşa uygun fiyata çay, kahve ve kek hizmeti verebilmelisiniz, burası bir kamu tesisi ise yapılan hizmetin hakkı verilmeli, vatandaş yalnızca gezip gitmemeli, uygun fiyata yiyip içebilmeli” dedi.