İYİ Parti İl Başkanı Şener 'Bize düşen görev İYİ Parti'yi iktidar yapmak'

İYİ Parti 4. Olağan İl Kongresi’nde bugün gerçekleştirilen İl Başkanlığı seçimlerinde yeniden İYİ Parti Kayseri İl Başkanı seçilen Tansu Şener, seçim sonuçlarını değerlendirdi.

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Tansu Şener, “Öncelikle toyumuz, bayramımız tüm Kayseri'mize ve iyiler ve cesurlar ailesine hayırlı, uğurlu olsun. Bugün yoğun bir katılımla, tüm delegelerimiz neredeyse yüzde 90'a yakın bir sandık katılımıyla bir seçim gerçekleştirdik. İYİ Parti'nin demokrasi bayramını gerçekleştirdik. Seçim sonucunda da delegelerimiz bir seçim yaptı. Bu görevi tekrar şahsıma ve yönetim kuruluma takdir etti. Bundan sonra bize düşen görev, İYİ Parti'yi daha yükseğe, hak ettiği yere, gece gündüz demeden, O’cu Bu’cu diye ayırmadan, genel başkanımızın söylemlerini sahada vatandaşa ulaştırmak. İYİ Partili olarak Türkiye'nin sorunlarını, önce şehrimize, ardından da tüm Türkiye'ye, vatandaşlarımıza iletmek. Ve bu çalışmanın sonucunda da önümüze gelecek sandıkta İYİ Parti'yi iktidar yapmak. Bize düşen görev, delegenin bize yüklediği sorumluluk bu. Sorumluluğumuzun farkındayız. Bize verilen bu sorumluluğu da gecemizi gündüzümüzü ayırmadan, emeğimizi esirgemeden, çalışarak, alın terimizle İYİ Parti'yi hak ettiği noktaya getireceğiz” ifadelerini kullandı.