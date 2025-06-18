İyi Parti İl Başkanı Şener: 'Öğretmenevi yıkıldığı yere yapılmalı'

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Tansu Şener yıkılan öğretmenevi ile ilgili İYİ Parti Kayseri İl Başkanlığı’nda basın açıklaması açıklama yaptı. Başkan Şener: “Bilindiği üzere Sahabiye Mahallemizde bulunan Öğretmen evi depreme dayanıklı olmadığından bahisle yıkımına karar verildi ve geçtiğimiz günlerde yıkımı tamamlandı. Yeni Öğretmen evi olarak da en az önceki bina kadar eski, 99 depreminden önce ve deprem yönetmeliği öncesi bir vakıf tarafından yaptırılmış 26 yaşındaki Kiçiköy Mh. De bulunan, sonradan Aile ve Sosyal hizmetler bakanlığına bağlanmış eski yurt binası öğretmen evi olarak tahsis edildi. Ancak öğretmen evi olarak tahsis edilen bu binanın mevcut haliyle kullanılmasının mümkün olmadığı, büyük bir yapım ve onarım maliyeti gerektiği yetkililer tarafından tespit edilmiştir. Bu nedenle öğretmenlerin kullanımı için söz konusu binanın yanında bulunan kafeterya, öğretmen evi Kafeteryası olarak kullanıma sunulmuştur. Ancak söz konusu tahsis edilen yer kullanışlı değil. Şöyle ki tahsis edilen bu yer şehir merkezine uzaktır. Talas harici ilçelerde ikamet eden öğretmen ve ailelerinin bu tesisten yararlanması için en az iki toplu ulaşım aracı kullanmak zorunda kalması sebebiyle buraya gitmeyi tercih etmemektedirler. Tesis konaklama imkanı sunmadığı için şehir dışından gelen öğretmenler ve ailelerinin bu tesisten yararlanamamaktadır. Hal böyle olunca öğretmen evi işletmecilikten kaynaklı maliyetler nedeniyle bu haliyle zarar etmekte ve dolayısıyla kamu zararı oluşmaktadır. Öğretmen evinin yıkılarak Talas ilçemizde tahsis edilen yere taşınması ile hem Kayseri’de yerleşik yaşayan öğretmenlerimiz hem de şehir dışından ilimizi çeşitli sebeplerle ilimizi ziyaret edecek öğretmen ve aileleri mağdur edilmektedir. İl başkanlığımıza öğretmenlerimiz tarafından bu konuda çok sayıda şikayet gelmektedir. Öğretmenlerimiz, yıkılan mevcut merkezi alanda sağlam, güvenli yeni ve modern bir öğretmen evinin yapılmasını talep etmektedirler. Yeni tahsis edilen eski yurt binasının bakım ve onarımının çok yüksek maliyetli olması düşünüldüğünde Sahabiye mahallesindeki mevcut alana modern yeni bir öğretmen evi yapılması en doğru karar olacaktır. Söz konusu alanda rantsal birtakım hesaplar yerine bir an önce alınan karardan geri dönülerek mevcut alana yeni bir öğretmen evi yapılmasına karar verilmesi gerekmektedir. Doğru olan ve şehrimize yakışacak olan da budur. Yetkilileri bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİLİ YÜCEL: ‘ÖĞRETMENLERİMİZİN HAKLARINI VERİN’

İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Kazım Yücel ise: “Rantsal dönüşüme götürüyorlar. Bu kurum alanı 1500 metrekare. Bu alanın içerisinde tekrar bu haklarını vermek en doğal sizin zorunlu göreviniz. Zaten bu plan çerçevesinde bunu oluşturmak zorundasınız. Ve bu bölgede 6 bin ailenin oturduğu düşünülürse sahabiye mahallesinde, bugün yeni yapılaşmayla bunu neredeyse 12 bin aileye taşıyacaksınız. O taşıdığınız aileler bugünden eğer okulunu hesap etmiyorsanız, sosyal tesis alanını hesap etmiyorsanız, camisini özellikle üzerine basarak söylüyorum sağlık ocağını hesap etmeden bir planlama yapıyorsanız Kayseri'ye yazık ediyorsunuz. 50 yıllık değil, 5 yıllık, 3 yıllık projeyi bile hayata geçiremiyorsunuz. Konunun özü, var olanı aldılar. Biz var olanı istiyoruz öğretmenlerimiz adına. Öğretmenlerimiz valiliğimize, İl Milliyet Müdürlüğü'ne, belediye başkanlıklarımıza, müracaatlarına, bütün sendikalara, ziyaretlerine rağmen sessiz kalınmasında Kayseri adına üzülerek sizlere belirtiyorum. Kim kimin hakkını ne zaman arayacak? Bizim gibi siyasi partiler olmasa bu kişilerin hakları 2024'de yıkıldı ve gitti. Biz bizi yetiştiren öğretmenlerimizin yanındayız. Ve onların yetiştirdiği, bugün idarecilerin de yanlış yaptığını bir kez daha haykırıyoruz. Öğretmenlerimizin haklarını verin” şeklinde konuştu.