İYİ Parti İl Başkanı Şener 'Tandoğan'da adaletsizliğe ve eşitsizliğe, parti gözetmeksizin Türk bayraklarımızı dalgalandırarak haykıracağız'

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Tansu Şener, 27 Haziran Cumartesi günü Ankara Tandoğan Meydanı'nda düzenlenecek ‘Bayrak Açıyorum’ mitingine başta Kayseri halkı olmak üzere tüm vatandaşları davet etti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Tansu Şener; "Bugün Genel Başkan Başdanışmanımız ve milletvekilimiz, emekli tümgeneral Rafet Kılıç paşamız Kayseri'mizde. Programımızın amacı 27 Haziran Cumartesi günü Tandoğan Meydanı'nda adaletsizliğe, eşitsizliğe, hukuksuzluğa ve en önemlisi DEM Parti'nin 27 ve 28 Haziran tarihinde Mersin, Van, Diyarbakır ve İstanbul'da yapmayı planladığı bebek katili, terörist başına özgürlük mitinglerine tepki olarak tüm halkımızı bayrak açmaya Tandoğan'a davet etmek için. 27 Haziran Tandoğan'da adaletsizliğe ve eşitsizliğe, tüm parti ayrımı gözetmeksizin hepimiz haykıracağız. Terörsüz Türkiye adı altında sürdürülen ihanet sürecinde şartsız diye başlatılan fakat bugün Apo'ya özgürlük mitinglerinin yapılmaya başlandığı, aslında Türk Ceza Kanunu uyarınca da teröristi övme anlamında bir suç oluşturan bir eylemi gerçekleştiriyorlar. Buna Genel Başkanımız önderliğinde Tandoğan'da parti ayırmaksızın tekrar ediyorum, tüm Türk milletini davet ediyoruz. Hemşehrilerimizi davet ediyoruz. O gün Tandoğan'da hepimiz bu olaya karşı olduğumuzu Türk bayraklarımızı dalgalandırarak haykıracağız. Bu amaçla da özel aracıyla gelebilenler tabii ki başımızın tacı ama gelemeyecek, ekonomik durumu olmayanları da il başkanlığımızdan, taşrada tüm ilçelerimizden araçlar kaldırıyoruz. Bizimle iletişime geçerlerse onları da seve seve, onur konuklarımız olarak hemşehrilerimizi Ankara'ya götürüp getireceğiz. Ama asıl amacımız dediğim gibi bugünkü ziyaretimizin Tandoğan'da düzenlenen ‘Bayrak Açıyorum’ mitingine tüm halkımızı davet etmek” ifadelerini kullandı.