İYİ Parti İl Başkanı Tansu Şener, mazbatasını aldı

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı olan Tansu Şener, yönetim kurulu ile birlikte resmi olarak mazbatasını aldı.

İYİ Parti İl Başkanı Tansu Şener, mazbatasını aldı

İYİ Parti 4. Olağan İl Kongresi sonucunda 276 delegenin oyunu alan Tansu Şener, güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi. Başkan Tansu Şener, Yönetim Kurulu ile birlikte resmi olarak mazbatasını aldı.

Konuya ilişkin İYİ Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada; “İYİ Parti Kayseri Teşkilatı olarak, İl Başkanımız Sayın Tansu Şener ve İl Yönetim Kurulumuzla birlikte mazbatamızı bugün resmî olarak teslim almış bulunmaktayız. Kayseri’de demokratik değerleri güçlendirmek, liyakat esaslı bir yönetim anlayışını hâkim kılmak ve şehrimizin geleceğine yön verecek çalışmalara imza atmak amacıyla oluşturduğumuz yeni ve güçlü yönetim kadrolarımızla görevimize kararlılıkla başlıyoruz.
Milletimizin emaneti olan bu sorumluluğu; adalet, şeffaflık ve hizmet odaklı bir anlayışla yerine getireceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadeleri kullanıldı.

