İYİ Parti ilçe başkanından sitemli istifa

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri sonrası, İYİ Parti’de yaprak dökümü devam ediyor. Genel merkez yönetimindeki istifaların ardından bir istifa haberi de Kayseri’nin Felahiye İlçe Başkanlığı’ndan geldi. İYİ Parti Felahiye İlçe Başkanı Ali Dinçer Kuzugüden, İYİ Parti Kayseri İl Başkanlığı seçimlerinde başka adayı destekledikleri için, yönetimi kazananlar tarafından ayrıştırıldıklarını iddia ederek görevinden ayrıldığını duyurdu. Yazılı açıklama yapan Kuzugüden, “2021 Yılından itibaren Felahiye İlçe Başkanı olarak görev yaptığım İYİ parti de 2023 genel seçimleri öncesi Kayseri İl Kongresinde bana göre partiyle alakası olmayan asker üyelerin desteğiyle, bir kişinin vekil adayı olabilme hayaliyle neredeyse bir iki kişinin şahsi emelleriyle seçtirilen ve o kişinin kuklası olan vasıfsız liyakatsiz İl Başkan Ve birkaç kişinin dışında tamamen liyakatsiz siyasetle alakası olmayan birilerinin eşi, çalışanı, arkadaşı ve sekreteri vasfı taşıyan Kayseri İl Yönetimiyle tarihin en büyük seçimi dediğimiz genel seçime girmek zorunda kaldık. Seçim öncesi Kongrede liderlik vasfından emin olduğumuz Sayın Mehmet Anadut’u desteklememiz ile tarafımıza vasıfsız İl Başkanı ve avaneleri tarafından neredeyse savaş açılmış, dış siyaseti bırakan bu ekip yüzünden neredeyse birbirimizi rakip görecek halde seçime girmek zorunda kaldık. Sözde demokrasi için mücadele ediyoruz ancak kendi içimizde kongrede başka adayı destekledik diye yönetimi kazananlar tarafından ayrıştırılmamız da ayrı bir muamma olarak aklımızda kaldı. Ancak 2023 genel seçimlerinde güçlü bir il başkanı talebimizin ne kadar doğru olduğu anlaşıldı. Zira seçim çalışmaları sırasında vekil adaylarının il başkanlığının hazırladığı hiçbir programa uymaması, 2 aday hariç ilçeleri gezmeye dahi gelmemesi, her adayın kendi belirlediği şekilde çalışması bunun açık bir örneğidir. Aynı şekilde vekil adayı sayın Abdullah İlker Sungur’un kendi çaba ve gayretleriyle yaptığı çalışmalar ve programların sanki il başkanlığı yapıyor gibi lanse etmek de ayrı bir örneğidir. İl Başkanlığının bu vasıfsızlığı karşısında ilçe başkanları seçim çalışmalarında neredeyse ilçelerinde vekil adayı gezdirmeme rezaleti yaşayacakken imdadına Sayın İlker Sungur ve Sayın Dursun Ataş yetişmiş İlçe Başkanları ve vekil adaylarının kendi çabalarıyla bu rezalet önlenmişse de içimizde bu uhde kalmıştır. Bu liyakatsiz il başkanlığının sonucu genel seçimlerde Kayseri‘de hezimet yaşanmış; hezimet sonucu oluşan Kayseri İYİ Parti üyelerinin istifa çağrılarına kulak tıkanmıştır. İktidardan istenen istifa erdemini kimse kendi koltuğuna gelince göstermemiştir. Genel Seçimlerde Kayseri’de alınan hezimet ve bu vasıfsız liyakatsiz İl Başkanlığı önderliğinde girilecek yerel seçimlerde alınacak hezimetin de ön provası gibidir. Sorumluluk almak bir karakter, istifa ise onurlu bir erdemdir. Bu hezimetler için kimse sorumluluk almıyorsa 5000 nüfuslu bir ilçenin ilçe başkanı olarak sorumluluğu üstleniyor ve istifa ediyorum” şeklinde konuştu.

Kuzugüden ayrıca İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Tansu Şener ve yönetimini de istifaya davet etti. Kuzugüden, “İyi Parti Kayseri İl Başkan ve Yönetiminden de en azından yaşanacak başka istifaların önünü kesmek partiye daha fazla zarar vermemek için aynı erdemi göstermelerini istiyor ve istifaya davet ediyorum” dedi.