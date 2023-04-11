İyi Parti Kayseri'de Havlu Attı
İyi Parti'nin en güçlü ve iddialı olduğu illerden biri olan Kayseri'de partinin kuruluşundan beri emek veren ve katkı sağlayanların milletvekili adaylık sıralamasında sonlara atılması ve yerel parti tabanıyla hiçbir ilgisi olmayan isimlerin 2. ve 3. sıralara yer alması, 'İyi Parti Kayseri'de havlu attı' olarak yorumlanıyor.
- 11.04.2023 15:34
- Güncelleme: 11.04.2023 15:39
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İyi Parti kurulduğu günden bu yana, Kayseri’de partinin tüm yükünü omuzlayan ve hem belediye meclisinde hem de sahada canhıraş bir faaliyet yürüten iş adamı Kazım Yücel’in 4. sıraya konulması, MHP’den istifa ederek İyi Parti’ye katılan Sedat Kılınç’ın son sıraya konulması, kurucu il başkanlarının sonlarda yer alması ve işadamı Tahir Keskinkılıç’ın listeye bile girememesi, İyi Parti Kayseri tabanında hayal kırıklığı yarattı.
Haber Merkezi
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