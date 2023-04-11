İyi Parti Kayseri'de Havlu Attı

İyi Parti kurulduğu günden bu yana, Kayseri’de partinin tüm yükünü omuzlayan ve hem belediye meclisinde hem de sahada canhıraş bir faaliyet yürüten iş adamı Kazım Yücel’in 4. sıraya konulması, MHP’den istifa ederek İyi Parti’ye katılan Sedat Kılınç’ın son sıraya konulması, kurucu il başkanlarının sonlarda yer alması ve işadamı Tahir Keskinkılıç’ın listeye bile girememesi, İyi Parti Kayseri tabanında hayal kırıklığı yarattı.