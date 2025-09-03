İYİ Parti Kayseri'de sahaya çıktı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu ve beraberindeki heyet, bir dizi program ve ziyarete katılmak üzere Kayseri'ye geldi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Ali Demir ve beraberindeki heyet, bir dizi program ve ziyarete katılmak üzere Kayseri’ye geldi. İYİ Parti heyetine Kayseri İl Başkanı Tansu Şener eşlik etti.

Ticaret Borsası’na yapılan ziyarette, üyeler ile sohbet eden İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu,  tarım ve hayvancılık konusu üzerine karşılıklı istişarelerde bulundu.

Daha sonra İYİ Parti heyeti, Ticaret Odası’na ziyarette bulundu. Ticaret Odası Başkan Vekili Erol Sırıklı ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan heyet, iş dünyasında Kayseri Ticaret Odası üyelerinin sorun ve taleplerini dinleyerek çözüm konusunda destek sağlanacağını bildirdi. Ticaret Odası Başkan Vekili Erol Sırıklı ise ziyaretten duydukları memnuyeti iletti.

