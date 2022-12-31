İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Adayı Şener: “Partimizi daha ileriye taşımak için adayım”

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerine yaklaşık 6 ay kala, siyasi partilerde de hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Seçim öncesi kongre sürecini tamamlamaya çalışan İYİ Parti Kayseri teşkilatında ise kongre heyecanı yaşanıyor. Kayseri İl Başkanlığı için 7 Ocak 2023’te parti delegeleri yeni başkanı seçmek için sandık başına gidecek.

Mevcut Başkan Sebati Ataman, aday olmayacağını açıklarken Mehmet Anadut, Yurdaer Şahin ve Tansu Şener il başkanlığına aday olduklarını açıkladı. İYİ Parti İl Başkanlığı binasında basın toplantısı düzenleyen Tansu Şener, neden aday olduğunu anlattı. 5 yıl önce mücadele ateşini Genel Başkan Meral Akşener’in yaktığını belirten Şener, bu ateşin yurdun dört bir yanına yayılarak aziz milletin umudu haline geldiğini söyledi. İyiler ve cesurlar hareketinin başlattığı bu yolculuğun daha iyi bir Türkiye umudu büyüdüğünü vurgulayan Şener, “Ben de bu yolda naçizane emek veren kişilerden biriyim. İyiler ve cesurlar hareketinin bir neferi olarak demokrasinin ve halkın tecellisinin en önemli unsuru olan, seçim işleri ve sandık güvenliği alanında İlçe Başkan Yardımcılığı ve İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundum. 2019 yerel seçimlerinde seçim koordinasyonu merkezimizin başında haksızlıklara ve hukuksuzluklara karşı milletimizin oylarına sahip çıkmak için mücadele ettim. Yaklaşık 3 yıldan beri de, yapılacak olan 2023 genel seçimleri için parti teşkilatlarımızı seçime hazırlamak amacıyla çalışmaktayım. Ülkemizi daha iyi ve yaşanılabilir bir yer kılmak amacıyla başlayan bu haklı mücadeleye bir katkı sunmak için iyiler ve cesurlar hareketi içerisinde omuz omuza mücadele etmeyi vatanıma ve milletime karşı bir görev olarak görüyorum. Mücadelemiz sürdükçe de bu amaca bağlı kalarak devam edeceğim. Partimizi daha ileri bir noktaya taşımak için teşkilatlarımız ve değerli partililerle yaptığımız görüşmeler sonucunda İYİ Parti Kayseri İl Başkanlığı görevini üstlenmeye hazır olduğumu, 7 Ocak Cumartesi günü yapılacak olan Kayseri L Başkanlığı Kongresinde partime, ülkeme hizmet etmek için aday olduğumu tüm teşkilatımıza ve kamuoyuna ilan ediyorum” ifadelerini kullandı.

‘GENEL BAŞKANIMIZ SAYIN MERAL AKŞENER’İ BAŞBAKAN YAPACAĞIZ’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i Başbakan yapacaklarını söyleyen Şener, “Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği ve gençlerin işsiz kalmadığı liyakatin ve fırsat eşitliğinin sağlandığı bir Türkiye özlemiyle durmaksızın azim ve kararlılıkla çalışacağız. Hedefimiz önümüzdeki seçimleri kazanmak ve aziz milletimize hak ettiği değeri yeniden vermektir. Sokak sokak, kapı kapı dolaşarak hakikati milletimize anlatacağız. İYİ Partimizi Kayseri’de de, tüm Türkiye’de de 1’inci parti yapacak Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’i Başbakan yapacağız” dedi.

‘İYİ PARTİ İKTİDAR OLACAK’

İYİ Parti’nin iktidar olacağını dile getiren İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman da, “29 Ocak 2023’e kadar bütün kongrelerimiz bitmiş olacak. Tansu Şener başkanın adaylığını açıklamak için birlikte olduk. Göreceğiz ki seçimi en iyi şekilde hazırlayacak. Nefis mücadelesi yapmayacak. Ben olayım, ben olmazsam olmasın üslubundan uzaktır. Seçim delegelerimizin sağduyusuyla il başkanımızı seçeceğiz. İnşallah bu yolda hepimiz mutlu olacağız. Az kaldı derken göreceksiniz biz başaracağız. İYİ Parti iktidar, Meral Akşener başbakan olacak. Biz buna inanarak yola çıktık. Başaracağımıza yüzde 100 eminiz. 2023 yılının bir tecelli olduğuna inanıyorum. 1923 ruhunun 2023 yılında yeniden şahlanacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.