İYİ Parti Kayseri İl Başkanı mazbatasını aldı

Geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleştirilin İYİ Parti Kayseri İl Başkanlığı 3. Olağan Kongresinde Tansu Şener ve Mehmet Anadut başkan seçilmek için yarışmıştı. Tansu Şener 359 oy alırken diğer aday Mehmet Anadut ise 227 oyda kaldı. Bu sonuçla Anadut’a 132 oy fark atan Tansu Şener İYİ Parti Kayseri İl Başkanı seçilmişti.

Tansu Şener, bugün mazbatasını alarak görevine başladı.