İYİ Parti Kayseri İl Başkanı mazbatasını aldı
İYİ Parti Kayseri İl Başkanlığı 3. Olağan Kongresinde il başkanı seçilen Tansu Şener mazbatasını aldı.
- 11.01.2023 18:30
- Güncelleme: 11.01.2023 18:30
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Geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleştirilin İYİ Parti Kayseri İl Başkanlığı 3. Olağan Kongresinde Tansu Şener ve Mehmet Anadut başkan seçilmek için yarışmıştı. Tansu Şener 359 oy alırken diğer aday Mehmet Anadut ise 227 oyda kaldı. Bu sonuçla Anadut’a 132 oy fark atan Tansu Şener İYİ Parti Kayseri İl Başkanı seçilmişti.
Tansu Şener, bugün mazbatasını alarak görevine başladı.
1ha
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