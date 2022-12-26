İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman, aday olmayacak

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Seçimlerine yaklaşık 6 ay kala, siyasi partilerde hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Milletvekili aday adayı olamk isteyen partilerin il örgütlerinde görev yapan yöneticiler arka arkaya istifalarını açıklıyor. MHP ve CHP Kayseri il yönetimindeki istifaların ardından İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman da yeni bir karar aldı. Ataman, İYİ Parti Kayseri 3’üncü Olağan Genel Kurulda yeniden aday olmayacağını açıkladı.

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman, yaptığı açıklamada, “Demokrasi mücadelemize yakışan bir şekilde tamamladığımız kongre sürecimizi Kayseri İl Kongremiz ile birlikte neticelendireceğiz. 7 Ocak 2023 Cumartesi günü gerçekleştireceğimiz İYİ Parti Kayseri 3. Olağan Kongremizde, 3 yıla yakın bir süredir yürütmekten onur ve gurur duyduğum İl Başkanlığı görevime Genel İdare Kurulumuzun aldığı tavsiye kararına uyarak yeniden aday olmayacağımı belirtmek isterim. Bugüne kadar bir nefer olarak mücadele etmekten şeref duyduğum İYİ Partimde; bugünden sonra da Liderimiz Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in ve partimin emrinde olacak; Genel Başkanımızın uygun gördüğü her vazifeyi aynı şevk ve heyecanla yerine getirmek üzere hazır olacağım. Bu duygu ve düşüncelerle birlikte başta GİK Üyemiz, Kayseri Milletvekilimiz Sayın Dursun Ataş olmak üzere; partimizi iktidar yapmak için uyum içerisinde, omuz omuza yol yürüdüğüm bütün dava arkadaşlarıma teşekkür ediyor, gerçekleşecek kongremizde seçilecek yeni il başkanımıza ve yönetimine şimdiden başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

5 yıl önce geldiği görevinde milletin hak ettiği huzurlu ve müreffeh yarınlara kavuşmak için çalıştığını ifade eden Ataman, “5 yıl önce Genel Başkanımız Sayın Akşener'in liderliğinde başladığımız İYİ'ler ve cesurlar hareketinin birer neferi olarak milletimizin hak ettiği huzurlu ve müreffeh yarınlara kavuşmak için büyük bir özveriyle çalıştık. İYİ'lik güneşiyle aydınlanan bu kutlu yolculuğumuzda karşılaştığımız her türlü baskıya, tehdide ve engele karşı yılmadan, azimle ve kararlılıkla mücadele ettik. Bu süreçte İYİ Parti Kayseri İl Başkanlığı olarak teşkilatlarımızla 16 ilçemizi karış karış gezerek 5000'in üzerinde esnafımızı ziyaret ettik. Hemşehrilerimizin dertleriyle dertlendik, sesleri olmaya çalıştık. Teşkilatlarımızın özverili çalışmalarıyla üye sayımızı 4 kat arttırdık. Şehrimizin önem arz eden konularına ve gündeme uygun projelerle ekonomi zirvelerinden STK ziyaretlerine, esnaf gezilerinden sosyal projelere kadar birçok alanda öncü faaliyetlere imza attık. Son olarak Genel Merkezimizin aldığı kongre kararı ile birlikte 16 ilçemizde kongrelerimizi birlik ve beraberliğimizi muhafaza ederek büyük bir coşkuyla tamamladık. Bu vesileyle kongrelerde İlçe Başkanlığına seçilen değerli başkanlarımızı ve yönetimlerimizi bir kez daha tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.