İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Tansu Şener oldu

İYİ Parti’de seçim heyecanı sona erdi. Kayseri İl Başkanlığı 3. Olağan Kongresi Kadir Has Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Daha önce 4 ismin adaylık açıkladığı İYİ Parti İl Başkanlığı için Yurdaer Şahin ve Kemal Sandık’ın çekilmesinin ardından aday sayısı ikiye indi. Kongrede Tansu Şener ve Mehmet Anadut il başkanı olmak için yarıştı. Mevcut Başkan Sebati Ataman ise aday olmadı.

Genel kurulda delegeler saat 17.00/a kadar oy kullandı. Sandıkların kapanması sonrası oy sayımına geçildi. Sayım sonu Tansu Şener 359 oy alırken diğer aday Mehmet Anadut ise 227 oyda kaldı. Kullanılan 7 oy da geçersiz sayıldı.

Bu sonuçla Anadut’a 132 oy fark atan Tansu Şener İYİ Parti Kayseri İl Başkanı seçilmiş oldu. Sonuçların belli olması sonrası iki aday da platforma çıkarak el ele tutuşup birlik görüntüsü verdi.