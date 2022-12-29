İYİ Parti Kayseri İl Başkanlığı’na 2 aday

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Seçimlerine yaklaşık 6 ay kala, siyasi partilerde hareketlilik sürüyor. Geçtiğiniz gün İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman’ın 7 Ocak 2023 tarihinde yapılanacak İYİ Parti Kayseri 3’üncü Olağan Genel Kurul’da yeniden aday olmayacağını açıklamıştı. Bugün ise Mehmet Anadut ve Yurdaer Şahin İYİ Parti Kayseri İl Başkanlığı için aday olacaklarını açıkladı.

Aday olacağını sosyal medya hesabından duyuran Mehmet Anadut, şu ifadelere yer verdi: “7 Ocak 2023 tarihinde gerçekleşecek olan İYİ Parti Kayseri İl Kongresinde; Türkiye'nin umudu, Liderimiz Sayın Meral Akşener'in şehrimizdeki sancağını zirveye taşımak adına İl Başkanlığı için aday olduğumu sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. 30 Aralık 2022 Cuma günü saat 18:00'da Kayseri İl Başkanlığımızda gerçekleştireceğimiz adaylık açıklamamızda siz değerli dava arkadaşlarımı yanımda görmekten mutluluk duyacağımı belirtir, en kalbi sevgilerimi ve saygılarımı sunarım.”

Yurdaer Şahin de yine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla adaylığını ilan etti. Şahin açıklamasında, “Kıymetli İYİ Partili cesur yürekli dava arkadaşlarım; 7 Ocak 2023 tarihinde gerçekleşecek olan İYİ Partimizin Kayseri İl Kongresinde, Türkiye’ye demokrasi, atılım, özgürlük ve milli manevi değerleri savunacak Yüce Türk Milletine layık olduğu bir yaşam sağlamak için yola çıkmış olan Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener’in çıktığı yolda her daim yanında oldum, sonuna kadar da olmaya devam edeceğim. Şimdi de Kayseri’de bir yol başçısı olmak için İYİ Partiye ve siz cesur yürekli dava arkadaşlarımla birlikte kimseyi ötekileştirmeden ve herkesi kucaklamak adına İl Başkanlığı için aday olduğumu sizlerle paylaşmaktan gurur ve şeref duyuyorum. 30 Aralık Cuma günü saat 14:00 da Kayseri İl Başkanlığımızda gerçekleştireceğimiz adaylık açıklamasında siz değerli dava arkadaşlarımı yanımda görmekten onur duyacağımı ve güç katacağınızı belirtmek ister, sizlere sevgi, saygı ve selamlarımı sunarım” ifadelerine yer verdi.