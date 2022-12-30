İYİ Parti Kayseri İl Başkanlığı'na 3'üncü aday
İYİ Parti Kayseri İl Başkanlığı için Mehmet Anadut ve Yurdaer Şahin'in ardından Tansu Şener de adaylığını duyurdu.
- 30.12.2022 18:14
- Güncelleme: 30.12.2022 18:14
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Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri öncesi genel kurul kararı alan İYİ Parti Kayseri teşkilatı, ilçe seçimlerini tamamladı. 7 Ocak 2023’te il başkanlığı genel kurulu gerçekleştirilecek. Mevcut başkan Sebati Ataman, aday olamayacağını açıklarken, il başkanı olabilmek için 3’üncü partili de adaylığını açıkladı.
Mehmet Anadut ve Yurdaer Şahin’in ardından Tansu Şener de yarışa dahil oldu. Şener’in yarın (Cumartesi) saat 13.00’da düzenleyeceği basın toplantısıyla adaylığını ilan etmesi bekleniyor.
1ha
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