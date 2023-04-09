İYİ Parti Kayseri listesinde, temayül yoklamasına uyuldu

Genel seçimler öncesi İYİ Parti Kayseri Milletvekili kesin aday listesi belli oldu. Genel Merkez tarafından Yüksek Seçim Kurulu'na verilen aday listesinde temayül yoklamasına uyulduğu görüldü. 

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  • 09.04.2023 16:19
  • Güncelleme: 09.04.2023 16:19
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İYİ Parti Kayseri listesinde, temayül yoklamasına uyuldu

Türkiye, 14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimine gidecek. Seçime sayılı günler kala siyasi partilerde milletvekili aday listesi yoğunluğu yaşanıyor. Listelerin YSK’ya teslimi için bugün son gün. İYİ Parti de 81 ilin listesini YSK’ya teslim etti. Partinin Kayseri listesinde, daha önce yapılan temayül yoklamasına genel olarak uyulduğu görüldü. Temayülde ilk sırada çıkan mevcut milletvekili Dursun Ataş, YSK’ya teslim edilen listede de ilk sırada bulunuyor. 

İYİ Parti Kayseri’nin, 14 Mayıs 2023’te yapılacak 28. Dönem Milletvekilliği Seçimi aday listesi şu şekilde oluştu: 
1- Dursun Ataş
2- Abdullah İlker Sungur
3- Hüseyin Cengiz Gürbüz
4- Betül Tosun
5- Kazım Yücel
6- Serap Durmuş
7-Süleyman Bozkurt
8- Mehmet Sebati Ataman
9- Sedat Kılınç 
10- Bergüzar Kılı

1ha

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