İYİ Parti Kayseri Milletvekili Ataş: “Başkaları gibi temayül yapıyormuş gibi yapmıyoruz”

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesi İYİ Parti 15 ilde temayül yoklamasına gidiyor. İYİ Parti Kayseri teşkilatı da bugün Kadir Has Kongre Merkezi’nde aday adaylarını oylamaya başladı. İYİ Parti’den Kayseri milletvekili olabilmek için başvuru yapan 47 isim partililer tarafından tercih ediliyor.

İYİ Parti’nin kurulduğu günden beri Türkiye’ye yeniden demokrasi getirmeye, yeniden hukukun üstünlüğünü sağlamaya, adaleti yeniden inşa etmek için kurulduğunu ifade eden İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, temayül yoklamasını değerlendirdi. Ataş, “Kayseri’de ve tüm Türkiye’de bütün insanlar gördü ki, delege seçiminden tutun da ilçe, il başkanlıkları ve şimdi de milletvekili seçimleri yapıyor. Bunu mümkün olduğu kadar üyemizin ve halkın katılımıyla gerçekleştirmeye çalıştık. Şimdi de milletvekilliği seçimleri var önümüzde. Bu seçimleri biz başkaları gibi temayül yapıyormuş muş gibi yapmıyoruz. Tüm üyelerimizin katılımıyla bir seçim gerçekleştiriyoruz. Kayseri’de 47 tane milletvekili ada adayımız seçime katılıyor. Bende milletvekili olarak kendimi geri tutmadım, seçime gelerek katıldım. Sandık açıldığında burada sayım işlemleri tamamlanıp, 1950’lerde AKP’nin CHP’yi eleştirip açık oylama, gizli tasnifi bugün onlar yapıyor ya, biz öyle yapmayacağız. Burada herkesin gözü önünde bütün adayların sonuçlarını açıklayacağız. 8 bin 500 üyemiz var ama ramazandayız, en yüksek seviye de katılımı sağlamaya çalışıyoruz. Temayüle katılım tahminime göre 4 bin 5 bin civarı olur diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

‘KATILIM ZORUNLULUĞU OLMADAN TEMAYÜLE KATILAN TEK MİLLETVEKİLİYİM’

Temayüle katılan tek milletvekili olduğunu dile getiren Ataş, “Ne yaptığımız ortada. Kayseri’de muhalefet milletvekili olarak 10 milletvekili arasında nasıl performans sergilediğimiz 5 yılda tüm Kayseri gördü. İddia sahibi değilim. Sandıktan ismim çıkmadan bir şey diyemem. Ama şunu insanlar görsün ki katılım zorunluluğu olmadan temayüle katılan tek milletvekiliyim. Ben kendime güveniyorum. Yaptığım şeyler göz önünde” şeklinde konuştu.

İYİ Parti Kayseri temayül yoklaması, saat 17:00’a kadar devam edecek ve sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacak.