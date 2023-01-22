İYİ Parti Kayseri teşkilatında görev dağılımı belli oldu

İYİ Parti Kayseri İl Kongresi 7 Ocakta yapıldı. 2 adayın yarıştığı genel kurulda Tansu Şener ve yönetim kurulu listesi göreve seçildi.

İYİ Parti Kayseri İl Başkanlığı Divan Kurulu da oluşturuldu. Parti yönetiminden divan kurulu görevlendirmesiyle ilgili açıklama yapıldı. Buna göre Siyasi İşler Başkanı Hasan Aydın, İl Sekreteri Serkan Konyalıoğlu, Mali İşler Başkanı Yasin Aras, Teşkilat Başkanı Ahmet Kılıçarslan, Kurumsal İlişkiler Başkanı Ahmet Ersin Yaşar, Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanlığı Avukat Mustafa Kükürtçü, Seçim İşleri Başkanı Avukat Deniz Erdoğan, Uluslararası Politikalar Başkanı Vedat Nalbantoğlu, Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı İbrahim Ayvaz, Ortadoğu Politikalar Başkanı Ömer Karakuş, Yerel Yönetimler Başkanı Avukat Bülent Hodul, Ekonomi Politikları Başkanı Hüseyin İncetürkmen, Kalkınma Politikaları Başkanı İsmail Çınar, Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Şaban Cıngıllıoğlu, Eğitim Politikaları Başkanı M. Sait Onat, Toplumsal Politikalar Başkanı Nafiye Aydın Akyüz, Kadın Politikaları Başkanı Mediha Köken, STK İlişkileri Başkanı Düriye Küçük, Siyaset Akademisi Başkanı Ülkühan Dağaşan, Sağlık Politikaları Başkanı Mehmet Genişer, Strateji ve Medya Başkanı Müge İçöz, Ar-Ge ve Proje Geliştirme Başkanı Coşkun Coşkun oldu.