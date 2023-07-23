İYİ Parti Kurucu Başkanı Metin Özışık vefat etti

İYİ Parti Kurucu Başkanı Metin Özışık, uzun zamandır mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

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  • 23.07.2023 20:01
  • Güncelleme: 23.07.2023 20:01
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İYİ Parti Kurucu Başkanı Metin Özışık vefat etti

İYİ Parti Kurucu Başkanı, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Eski Başkanı ve emekli binbaşı Metin Özışık, uzun zamandır mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Özışık, hastalığıyla alakalı sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda şu açıklamalarda bulunmuştu: "Erciyes Üniversitesi’nde yoğun bakımdan dün çıktım. Bir süre daha buralardayım. Bir kemoterapi aldı vurdu. Herkese güzel mesajları için teşekkür ederim. Her mesaj enerji verir. Yazın ya da dua edin. Ödemden yürümeyi unuttum. Ama bir Aboubakar golü seyretmeden bir yere gitmem. Bu süreçte herkes Yozgat kimliğiyle sarıldı, siyaset üstü sevgi gerçekten güç veriyor."

Özışık, bugün ikindi namazına müteakip Çapanoğlu Büyük Camii'nde cenaze namazının ardından Sarıtopraklık Mezarlığı'nda toprağa defnedilecek.

1ha

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