İYİ Parti'li Ataş, atama bekleyen Türkçe Öğretmenlerine kontenjan istedi

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, öğretmenlerin atamalarda yaşadığı sıkıntıları gündeme taşıyarak, “Lise kademesinin temel dersi Türkçe, hak ettiği kontenjanı almalıdır” dedi.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) öğretmenlerin atamalarda yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, “Türk dili ve edebiyatı öğretmenleri yıllardır yapılan genel atamalarda düşük kontenjanlara maruz kalmaktadır. Öyle ki Türk dili ve edebiyatı branşı genel kontenjanın sadece yüzde 4’üne sahip olmaktadır. 40 bin kişinin girdiği ve taban puanı her yıl 80 üstü olan branş için bu yüzdelik oldukça düşük bir orandır” diye konuştu.

“Türkçe hak ettiği kontenjanı almalıdır”

Türkçeyi en iyi şekilde yansıtmak, okuduğunu anlayan ve yorumlayabilen bir nesil yetiştirmek için nitelikli, işinin eri öğretmenlere ihtiyaç bulunduğunu ifade eden İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, “Ne yazık ki çocuklarımızın AYT sınavlarında edebiyat net ortalaması 24 soruda sadece 6,6, TYT sınavında Türkçe net ortalamaları ise 40 sorudan 17’dir. Bu oranlar ana dilimiz için çok düşüktür. Bu sebeple lise kademesinin temel dersi Türkçe hak ettiği kontenjanı almalıdır” dedi.