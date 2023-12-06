İYİ Parti'li Ataş, atama bekleyen Türkçe Öğretmenlerine kontenjan istedi

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, öğretmenlerin atamalarda yaşadığı sıkıntıları gündeme taşıyarak, 'Lise kademesinin temel dersi Türkçe, hak ettiği kontenjanı almalıdır' dedi.

PAYLAŞ
  • 06.12.2023 11:46
  • Güncelleme: 06.12.2023 13:42
İYİ Parti'li Ataş, atama bekleyen Türkçe Öğretmenlerine kontenjan istedi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, öğretmenlerin atamalarda yaşadığı sıkıntıları gündeme taşıyarak, “Lise kademesinin temel dersi Türkçe, hak ettiği kontenjanı almalıdır” dedi.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) öğretmenlerin atamalarda yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, “Türk dili ve edebiyatı öğretmenleri yıllardır yapılan genel atamalarda düşük kontenjanlara maruz kalmaktadır. Öyle ki Türk dili ve edebiyatı branşı genel kontenjanın sadece yüzde 4’üne sahip olmaktadır. 40 bin kişinin girdiği ve taban puanı her yıl 80 üstü olan branş için bu yüzdelik oldukça düşük bir orandır” diye konuştu.

“Türkçe hak ettiği kontenjanı almalıdır”

Türkçeyi en iyi şekilde yansıtmak, okuduğunu anlayan ve yorumlayabilen bir nesil yetiştirmek için nitelikli, işinin eri öğretmenlere ihtiyaç bulunduğunu ifade eden İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, “Ne yazık ki çocuklarımızın AYT sınavlarında edebiyat net ortalaması 24 soruda sadece 6,6, TYT sınavında Türkçe net ortalamaları ise 40 sorudan 17’dir. Bu oranlar ana dilimiz için çok düşüktür. Bu sebeple lise kademesinin temel dersi Türkçe hak ettiği kontenjanı almalıdır” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Mobilya fabrikasında büyük yangın

Mobilya fabrikasında büyük yangın

Köşk Medrese restorasyonunda sona yaklaşıldı

Köşk Medrese restorasyonunda sona yaklaşıldı

'Güzelavrat' otundan 30 kişi zehirlendi

'Güzelavrat' otundan 30 kişi zehirlendi

Başkan Büyükkılıç'a Felahiye ve Özvatan'dan 'doğal gaz' teşekkürü

Başkan Büyükkılıç'a Felahiye ve Özvatan'dan 'doğal gaz' teşekkürü

Başkan Çolakbayrakdar: 'Örnek teşkil eden sosyal yaşam alanları yapıyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Örnek teşkil eden sosyal yaşam alanları yapıyoruz'

İYİ Parti'li Ataş, atama bekleyen Türkçe Öğretmenlerine kontenjan istedi

İYİ Parti'li Ataş, atama bekleyen Türkçe Öğretmenlerine kontenjan istedi

Çok Okunanlar
1
Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

2
Kayseri'nin Suyu El yakıyor

Kayseri’nin Suyu El yakıyor

3
Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

4
Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

5
Gesi'de başına keserle vurularak öldürülen kadının komşusu İ.K. ve 2 oğlu gözaltına alındı

Gesi’de başına keserle vurularak öldürülen kadının komşusu İ.K. ve 2 oğlu gözaltına alındı

6
Aile ve sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyt Özdemir Ankara İl Müdürü oldu

Aile ve sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyt Özdemir Ankara İl Müdürü oldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milletvekili Arıkan, 'Kayseri'nin kangren haline gelmiş sorunları var'

Milletvekili Arıkan, “Kayseri’nin kangren haline gelmiş sorunları var”

Fabrika yangını 2 saatte söndürüldü

Fabrika yangını 2 saatte söndürüldü

DAHA FAZLA
Köşk Mahallesi'nin ilkokul ve ortaokul ihtiyacı gideriliyor

Köşk Mahallesi'nin ilkokul ve ortaokul ihtiyacı gideriliyor

Başkan Yalçın'ın Kütüphaneler Günü

Başkan Yalçın'ın Kütüphaneler Günü

ERÜ, sürdürülebilirlik 2024 sıralamasında devlet üniversiteleri arasında 8. oldu

ERÜ, sürdürülebilirlik 2024 sıralamasında devlet üniversiteleri arasında 8. oldu

Türkiye tarihinin en büyük rüşvet operasyonu

Türkiye tarihinin en büyük rüşvet operasyonu

ERÜ, dünyanın en çevreci 85. üniversitesi

ERÜ, dünyanın en çevreci 85. üniversitesi