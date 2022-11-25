İYİ Parti’li Kazım Yücel: “Kayseri halkı su fiyatları altında eziliyor”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı’nın ikinci birleşimi Büyükşehir Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi 2023 Mali Yılı Performans Programı ve Büyükşehir ile 16 ilçenin Bütçe ve Bütçe Kararnamesi meclis üyelerince kabul edildi.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Grup Başkanvekili Kazım Yücel “Bugün aslında performans raporları vardı. 2023 ile ilgili Adalet Kalkındırma Partisi'nin neredeyse 5-6 yılını biz eleştirmek durumunda kaldık. Her yıl performans raporlarında söylediği ifadeler bir sonraki performans raporlarında yer almadı. Kayseri halkıyla ilgili ne dediler, 'Kartal Kavşağı'nı yapacağız' dediler. Atıyorum 'Kent Parkı yapacağız' dediler. 'Kentsel dönüşümde Argıncık'ı ve benzeri yerleri biz yenileyerek geçireceğiz' dediler. Ama bunların hiçbiri olmadı. Bu örnekleri ben çoğaltabilirim veya anlattığım örnekleri de artık kendilerinin yüzlerine bakarak ifade ediyorum. Tabi ki bu esnada gerginlikler yaşanıyor. Doğruları söylemek belki bazen canlarını sıkıyor bununla ilgili yapılanların olduğu tabi ki yapacaksınız. Neredeyse bu yeni yıl bütçemiz 5 buçuk milyar TL. Böylesine bir rakamı siz bütçe olarak alacaksınız, hiç de bir şey yapılmayacak mı? Tabi ki bir şeyler olması lazım ortada dedik" diye konuştu.

Kayseri'de suyun pahalı olduğunu iddia eden Yücel, "Su ile ilgili daha önceki oturumda da ifade etmiştik. Bazı illere göre Kayseri'de 9 buçuk TL 1 ila 15 metre küp suda yüksek olduğunu ifade etmiştik. Memduh Bey de ‘Bu önerinizi bu teklifinizi komisyona gönderelim’ diye günü geçiştirmişti. Gün geçti geldi. Bugün de 'Komisyondan gelen raporu oyluyoruz, S sizinkini kaale almıyoruz' gibi ifade kullanınca biz de İyi Parti adına tepkimizi ortaya koyduk. Kaale almama ne demek. Biz kaale alınmayacak bir şey mi söylüyoruz? Kaale almak zorundasınız. Kayseri halkı su fiyatları altında eziliyor. Bununla ilgili gündem almadılar. Kayseri halkı bilmesi gerekli ki bazı şehirlere göre Kayseri’de su fiyatlarımız yüksek. Biz bunu Ankara veya başka yerlerdeki gibi yüzde 50 olsun değil, yüzde 20 aşağı çekilmesini istedik. Eskişehir’le aynı olabiliriz dedik. Bununla ilgili önergeler reddedildi” şeklinde konuştu.