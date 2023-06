İYİ Parti'li Kazım Yücel, 'Yatay yapılaşmaya geçilmeli'

İYİ Partili Kazım Yücel, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınına katıldı. Kayseradar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram ve Moderatör Halil İbrahim Öztürk’ün sorularını yanıtlayan Yücel, yerel seçimlerde karşılarında bir blok olduğunu söyledi. Yücel, “Yerel seçimlerde, Cumhur İttifakı bileşkesi genelinde şu anda ortalama yüzde 52’lik oy aldığı kabul edilirse bu bloka karşı yerelde seçim de mücadele edip belediye kazanacaksınız. Hangi ilde bu mümkün, sadece İzmir’de mümkün. Tek başınıza Cumhur İttifakının karşısında İYİ Parti olarak bir yeri kazanma şansı görülmüyor” dedi.

‘İNSANLARIN İHTİYAÇLARINI GİDERMEK ASLİ GÖREVİM’

Kayseri’yi idare eden kişilerin halkı uyuttuğunu iddia eden Yücel kendine söz verdiğini ve Kayseri halkının maddi manevi ihtiyaçlarını gidereceğini vurguladı. Yücel, “Kendime verdiğim bir sözüm bu şehirde maddi manevi cebimden veya bir başkasının imkânlarıyla insanların ihtiyaçlarını gidermek asli görevim. Kayseri’nin nefes alması benim için önemli bir konu. Kayseri bugünkü idare edilen şahıslar idare edenler tarafından gerçekten çok iyi uyutuluyor. Bu şehir Türkiye’nin bana göre sosyallikte geri kalmış yerlerinden biri özenmiyorum ama Diyarbakır bizden daha popüler. Daha sosyal, daha etkin. Özenmiyorum, Samsun bizden daha faal, Trabzon bizden daha mutlu. Kayseri’nin yeni bir bakış açısına ihtiyacı var. Uyuyan belediye başkanlarına değil. Uyutan belediye başkanlarına değil. Uyutan milletvekillerine de değil” ifadelerini kullandı.

‘KAYSERİ’NİN YATIRIM İÇİN ALDIĞI HİÇBİR ŞEY YOK’

Kayseri’nin sorunlarından bahseden ve önerilerde bulunan İYİ Partili Kazım Yücel, “Kayseri’den Suriyelileri göndermek gerekiyor. Bunu ben belediye başkanı olsam Sayın Cumhurbaşkanı’na iletirdim. Kayseri’nin yatırım için aldığı hiçbir şey yok. Niğde-Bor, bugün arsanın yüzde 80’i teşvik binanın yüzde 50’si teşvik için alınacak. Çalışana 5 yıl sigorta ve maaş teşvik verilebilir. Kayseri burada Organize Sanayi Bölgesi’nde arsa satıyor. Birileri de alıyor. Kayseri de bu sayede kaliteli göç alır. Artık otobandan, hızlı trenden bahsetmiyorum. Kayseri insanının yüzünün gülmesi lazım. Sadece Memduh Bey’in yüzünün gülmesi yetmez. Halkın gülmesi lazım. Bunun için iş istihdamını aradan çıkarmamız lazım. Belediye başkanının işi bu. Bu şehirde yüzü gülmeyen insanlar için sosyal ekip kurulması gerekiyor. Bir doğal Erciyes Dağımız olmasa sembolümüz olamayacak. Fransa diyorsunuz, Eyfel Kulesi aklınıza geliyor. Özgürlük Anıtı New York diyorsunuz. Ben Kayseri’ye gelecek insanın Kayseri’ye özgü bir Anadolu Abidesi şeklinde bir mimarisinin olmaması eksikliğini de görüyorum. Şehrin bir şehir merkezi olmasından dolayı da utanıyorum. Sadece Cumhuriyet Meydanı var. Adımız Büyükşehir ama sadece Cumhuriyet Meydanımız var. O zaman siz küçük şehirsiniz. Büyükşehirlerde her ilçenin meydanı olur. Talas bile yanlış planlandı. Hala bir meydanı yok. Kendini geliştirmiş sosyalliği artmış. Kendi kendine gelişmiş. Burada Mustafa Yalçın Başkan da kendine bir reklam çıkartmasın. Doğal olarak gelişmiş bir noktadan bahsediyorum. Şehrin planlaması konusunda yatay planlamaya geçilmeli. 500- 600 bin eurolara 700 metre bir yer almak zorunda mıyız? Hani arsanız boldu. Hani her şeyi biliyordunuz. Üretsenize arsa. İmara o şekliyle açsanıza. Tek katlı binalara bu şehri geçirsenize. 700 metre arsanın üstüne 15 katlı bir bina dikiyorsunuz. Bu başarı değil. Toplum bunu sizden istemiyor. Uyan belediye. Kayseri’nin organik bir üretim noktası olmasını istiyorum. 5 yıldır bu belediye böyle bir şeye tevessül etmedi” şeklinde konuştu.