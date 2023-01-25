İYİ Parti'li Keskinkılıç'tan vergi affına eleştiri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan cumhuriyet tarihinin en kapsamlı vergi affı tartışılmaya devam ediyor. Borç yapılandırmasına ilişkin karar, özellikle muhalefet tarafından eleştiriliyor. Vergi affı konusuna ilişkin değerlendirme yapan İYİ Parti’li Tahir Keskinkılıç, vergi affıyla ülke kaynaklarının hor kullanıldığını öne sürdü.

‘GELECEK NESİLLERİMİZİN BORÇLANDIRILMASIYLA MAALESEF Kİ ÜLKEMİZE VE GELECEĞİMİZE KAMBUR HEDİYE ETMEKTEDİR’

Seçim surecinde AK Parti hükümetinin tüm tuşlara eş zamanlı basmaya çalıştığını ifade eden Keskinkılıç, “Malumunuz olduğu üzere dün itibariyle Sayın Cumhurbaşkanının yapmış olduğu açıklamada geniş kapsamlı bir vergi affı gündeme geldi. Aslında affın bir ödül gibi değerlendirildiği dolayısı ile ülke kaynaklarının çok hor kullanıldığı bir dönemde doğru bir yönetimden bahsetmek doğru olmayacaktır. Asıl yapısal problem ekonomi, dolayısı ile ekonomideki 3 hanelere ulaşan enflasyon oranının 2 haneye hatta tek haneye çekmeksizin bu gibi seçim yatırımları noktasında yapılan her bir organizasyon gelecek nesillerimizin borçlandırılması noktasında maalesef ki ülkemize ve geleceğimize kambur hediye etmektedir” şeklinde konuştu.

‘DAHA ÖNCEDEN YAPILMASI GEREKENLER SADECE SEÇİM SÜRECİNDE YAPILIYOR’

Seçim sürecine doğru yapılanların aslında daha önceden yapılması gerektiğini ve seçim sürecinde yapılanların göz boyamaya çalışıldığını dile getiren İYİ Partili Keskinkılıç, “Daha öncesinden yapılması gereken bu hususların sadece seçim surecinde yapılıyor olması, ekonomik anlamda insanların cebine bir şey koymak manasında aslında göz boyanmaya çalışılması, ülke kaynaklarının da ne kadar hor kullanıldığının göstergesidir” diye konuştu.