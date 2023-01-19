İYİ Parti’li Özhan’dan, ‘Sinan Ateş ismi bir caddeye verilsin’ başvurusu

İYİ Parti Bünyan İlçe Başkanı Erhan Özhan, 30 Aralık 2022 tarihinde saldırı sonucu hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in isminin yaşatılması ve gençlere örnek olması için kentte bir sokağa veya caddeye verilmesini istedikleri dilekçeyi Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne sundu.

Konuyla ilgi açıklama yapan Özhan, “Sinan Ateş’in cinayet sonucunda hayatını kaybetmesi taraflı tarafsız milletimizin her kesiminde derin bir üzüntü yarattı. Bizler de Sinan Ateş’in hem ruhunun şad olması hem de isminin hatıralarda canlı kalabilmesi için gelecek nesillerin bu gençlik liderinden ve genç milliyetçi aydınımızdan haberdar olabilmesi, onu örnek alabilmesi için Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne dilekçe sunduk. Sinan Ateş isminin Kayseri’de tercihen üniversitelere çıkan caddelerde, sokaklara verilmesi konusunda teklifte bulunduk. Önümüzdeki Büyükşehir Meclisinde bu teklifimizin dikkate alınarak ilgili komisyona sevk edilip bir sonraki meclisimizde uygun bir sokağa veya caddeye Sinan Ateş isminin verilmesini bekliyoruz ve takipçisi olacağız. Bununla birlikte İYİ Parti teşkilatı olarak Sinan Ateş’in hem manen hatırasına bir katkı sunabilmek hem de ismini yaşatabilmek adına Bünyan’da bir çorba dağıtımı düzenleyeceğiz. İlerleyen günlerde de bir camimizde mevlid-i şerif verdireceğiz. Biz hatırasını yaşatacağız, Sinan Ateş belki vefat etmeden önce sadece bir kesimin aydınlarındandı ancak vefat ettikten sonra tüm kesimlerin; sağcı, solcu, milliyetçi, ülkücü olan olmayan herkesin kalbinde yer bulmuş önemli bir isim haline geldi” ifadelerini kullandı.