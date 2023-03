İYİ Parti’li Özhan: “Gönüllülük esaslı çalışan dernek ve vakıflara kamu imkanlarını sunmalıyız”

Özhan, “Doğal bütün felaketlerde rol alabilecek, uzmanlaşmış, hatta profesyonelleşmiş diyebileceğimiz gönüllülere bizler de kamu imkanlarını sunmalıyız. Gönüllülerle kamu imkanlarını bir araya getirip devletimizi, belediyelerimizi her an her zorlu koşula karşı hazır hale getirmeliyiz” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Mart Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste, 34’ü asıl 32’si ek olmak üzere toplam 66 gündem maddesi, görüşülerek karara bağladı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Erhan Özhan, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde gönüllülük esaslı çalışan dernek ve vakıfların büyük emekler verdiğini ve Kayseri olarak onların yanında olunması gerektiğini ifade etti. Özhan, “Yüzyılın en büyük felaketlerinden birisini yaşadık. Bu deprem felaketi maalesef acı tablolar ortaya koydu. Aynı zamanda devletin kurumlarının veya gönüllülük esasına göre teşkil etmiş derneklerin, vakıfların kendilerini ‘acaba böyle bir felakete ne kadar hazırladık, hazırlık aşamalarımız ne seviyedeydi’ gibi sorularının cevabı olarak kendilerini test etmelerini sağladı diyebiliriz. Bizde Kayseri’de AFAD’a akredite olarak faaliyet gösteren ve gönüllülük esasıyla çalışan ANDA Arama Kurtarma, Turkuaz Sualtı Arama Kurtarma ve İHH Kayser Arama Kurtarma derneklerinin ve vakıflarının bu noktada bölgede deprem felaketinin yaşandığı özellikle Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Malatya ve Adıyaman şehirlerinde ne gibi büyük işlere imza attıklarını görmüş olduk. Kayseri’de faaliyet gösteren bu 3 derneğimiz ve vakfımız bölgede biz büyük acılar yaşarken aynı zamanda Kayseri adına da göğsümüzü kabartan işlere imza attılar, yüzlerce cana dokundular, yüzlerce canın enkazdan sağ salim enkazdan kurtarılmasını sağladılar. Peki bu noktada Kayseri olarak bu derneklerimiz için ne yapabiliriz, elimizden ne gelir, bundan sonra ki süreçte onları nasıl daha güçlü kılarız? Bu soruların cevabını bulmalıyız. Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşenleri onlar için ortaya koymalıyız. Bu dernek ve vakıfların en büyük ihtiyacı kapalı, geniş, depo mahiyetinde, bütün ihtiyaç malzemelerini her an her koşulda, her duruma hazır bir şekilde stoklayabilecekleri ve böyle bir felaket yaşandığında hızla hareket etmelerini sağlayacak, aynı zamanda da felaket öncesi hazırlık, eğitim aşamalarını gerçekleştirebilecekleri yer ihtiyacıydı. Ben bu yer ihtiyacını bugün ki büyükşehir meclisimizde gündem dışı konuşmamda bir teklif olarak sundum. Takipçisi olacağım” şeklinde konuştu.

‘DEVLETİMİZİ, BELEDİYELERİMİZİ HER AN HER ZORLU KOŞULA KARŞI HAZIR HALE GETİRMELİYİZ’

Bu derneklerin aynı zamanda sel, çığ, yangın gibi afetlerde de rol aldığını anımsatan Özhan, “Bu derneklerimiz sadece deprem felaketlerinde iş yapıyormuş gibi görülmemeli aynı zamanda sel gibi, Erciyes dağı gibi kayakçılık merkezi olan şehrimizde çığ felaketi gibi doğal bütün felaketlerde, yangınlarda rol alabilecek, uzmanlaşmış, hatta profesyonelleşmiş diyebileceğimiz bu gönüllülere bizler de kamu imkanlarını sunmalıyız. Gönüllülerle kamu imkanlarını bir araya getirip devletimizi, belediyelerimizi her an her zorlu koşula karşı hazır hale getirmeliyiz. Bu noktada Büyükşehir Belediyesine ve bu vesile ile Valiliğimize, bölgede büyük emekler sarf eden sayın Gökmen Çiçek nezdinde bu önerimizi sunuyoruz. Umarım gerçekleşir bizde bu gönüllüler için elimizi taşın altına koymuş oluruz” ifadelerini kullandı.