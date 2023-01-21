İYİ Parti’li Yücel, “Belediye, pazar esnafını cezalandırıyor”

Özellikle yağışlı günlerde esnafların sıkıntı yaşadığını aktaran Yücel, sorun giderilmeyerek esnafın cezalandırıldığını söyledi.

İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Grup Başkanvekili Kazım Yücel, mahalle aralarında kurulan semt pazarlarında esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Bu hafta Yeşil Mahalle Kapalı Pazar Yeri’ni gezen Yücel, esnafın pazarın çatısıyla ilgili şikâyetiyle karşılaştı.

Çatının birçok yerinin delindiğini ve su sızdırdığın belirten Yücel, esnafın defalarca başvurmasına rağmen çatının onarılmadığını öğrendiğini aktardı. Vatandaş alımdan, esnaf satışlardan şikayetçi olduğunu anımsatan Yücel, pahalılığa çatı sorununun da eklendiğini dile getirdi. Pazar esnafının sıkıntılarını anlatan Yücel, “Zaten vatandaşın hükümete olan inancı kalmamış. Esnafın da gerçekten hükümetten beklentisi kalmamış. Fakat şikayetleri bu sefer daha farklı. Sohbet edelim dediğimiz esnaf arkadaşlar neredeyse 1 yılı geçkindir Yeşil Mahalle Pazar yerinin tavanlarındaki büyüyen deliklerin, yırtılan yamaların veya yağmurda akan yerlerin ürünlerine zarar verdiğini, bundan dolayı yapamadıklarını ve ürünlerini muhafaza edemediklerini söylüyor. Belediyeye bu konuyla ilgili şikayetlerimiz oldu. Defaten bildirdik. Bütün arkadaşlar bu durumu Belediyeye bildirmesine rağmen Belediye, ‘bunları siz kırdınız, bunları biz yapmayacağız’ diyor. Sanki belediye buradaki pazar esnafını cezalandırıyor” ifadelerini kullandı.

‘ESNAFA AHKAM KESMEZSİNİZ, ESNAF SİZE BİR İFADE KULLANIRKEN DİLİ TİTRİYOR’

Belediye çalışanlarına seslenen İYİ Partili Yücel, “Belediye yetkilisi arkadaşlarım, amirlerim farz edelim ki bu vatandaşlar bunu kırdılar siz bu konuyla ilgili böyle bir cezalandırma değil, parasal bir ceza yazarsınız ama buraların da tamir ve tadilatını yaparsınız. Buradaki esnafa ahkâm kesmezsiniz. Esnaf size bir ifade kullanırken dili titriyor. ‘Acaba başımıza bir şey mi gelir’ diyor. ‘Ne gelecek kardeşim, sen buradaki işgal bedelini ödüyorsun. Ekmeğini bu tezgâhtan kazanmaya çalışıyorsun. Niye korkuyorsun?’ dediğimizde, ‘Sayın Başkanım biz gerekli yerlere gereken müracaatları yaptık, durum ortada. İşte tavanları ve yer zeminlerini gördünüz.’ Dışarda yağmur yağdığında pazar yerinin içi su doluyor. Çok şükür şimdi güneş var. Bereket açısından da sıkıntılı bir dönem ama eğer yağmur yağdığında buraya bir gelseniz gördüğünüz bu tavanlardan yağmur bütün kıyafetlerin üzerine akıyor. Sayın belediye yetkilileri esnafı tehdit etmeyeceksiniz, esnafa hizmet edeceksiniz. Esnaf hata yaptıysa ona cezasını keseceksiniz ama o hatayı gidereceksiniz” şeklinde konuştu.