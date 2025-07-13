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  • İyi Parti'li Yücel, sona eren terör belasını ti'ye aldı: Hiç Dem'li çay içmedim

İyi Parti'li Yücel, sona eren terör belasını ti'ye aldı: Hiç Dem'li çay içmedim

İYİ Parti GİK üyesi Kazım Yücel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'DEM Parti' açıklaması sonrasında yaptığı sosyal medya paylaşımında 'Şöyle düşündüm de Hayatımın hiçbir evresinde DEM'li çay içmemişim. Çok şükür' dedi.

İyi Parti'li Yücel, sona eren terör belasını ti'ye aldı: Hiç Dem'li çay içmedim

PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "AK Parti-MHP ve DEM heyetiyle birlikte bu süreci pişirerek geleceğe taşıyacağız. Dün itibarıyla 47 yıllık terör belası inşallah sona erme sürecine girmiştir" sözleri geniş yankı uyandırdı.

İYİ Parti GİK üyesi Kazım Yücel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri üzerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Şöyle düşündüm de; Hayatımın hiçbir evresinde DEM’li çay içmemişim. Çok şükür" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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