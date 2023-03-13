İYİ Parti'li Yücel, 'Toplanma merkezlerini ticarete dönüştürdük'

 İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Grup Başkanvekili Kazım Yücel, afet durumunda toplanma alanı olarak kullanılmak üzere ayrılan yerlerin ticarethaneye ya da başka iş kollarına açıldığını öne sürdü.

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  • 13.03.2023 18:06
  • Güncelleme: 13.03.2023 18:06
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İYİ Parti'li Yücel, 'Toplanma merkezlerini ticarete dönüştürdük'

Kayseri’nin deprem yaralarının sarılamadığını söyleyen Yücel, Kayseri AFAD merkezinin yerinin de uzak olduğunu ifade etti. 

Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Mart Ayı Meclis Toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığında yapıldı. Toplantı sonrasında konuşan İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Grup Başkanvekili Kazım Yücel, Kayseri’nin afet bölgesi kapsamına alınmasının geciktiğini söyledi. Kayseri’nin de etkilendiği Kahramanmaraş depremleri sonrası Kayseri merkezli de depremlerin yaşandığını anımsatan Yücel, “Depremler sonrası birçok binamızda hasar oluştu. Hasarlı binalarımız; az, orta ve ağır olarak nitelendirilip geçiştiriliyor. Kamuoyuna servis edilen görüntüleri gördüğünüzde bunların hiçbirini normal göremiyorsunuz. Vatandaşlarımız evlerinde tedirginler. Sarız ilçemiz başta olmak üzere İncesu, Hacılar, Talas ve Erkilet bölgesi depremi daha şiddetli olarak hissediyor. Burada oturan vatandaşlarımızın belki hasarlı binaları var. Sarız’da zaten şahit oldum. Hasarlı binaların AFAD kapsamında mağduriyetlerinin giderilmesi gerekli. Bu bölgeler Kayseri sınırları içerisinde ama Elbistan’a yakın bölgeler. Bu kararın (afet bölgesi ilanı) önceden alınması gerekliydi. Kayseri iktidar milletvekillerimize de sesleniyorum. Bir baskı kuramadılar. Sonunda da bir müjde gibi veriyorlar. Kayseri’de hala birçok sorun çözülmüş değil. AFAD merkezinin kurulmasıyla önümüze gelen gündem maddelerini hatırladığımda belki bizim de çok önemsediğimiz maddeler değildi” dedi. 

Kayseri AFAD’ın yerinin yanlış olduğunu da belirten Yücel, “Pervane Mahallesi eski halin yerleşkesinde kurulan AFAD binasının oraya kurulmasına biz İYİ Parti olarak itiraz etmiştik. ‘Bir afet olursa buralara ulaşılamaz’ demiştik. Maalesef öyle bir yere AFAD merkezi kuruldu” dedi.  

Kayseri il genelinde toplanma alanları sorunu olduğunu da kaydeden İYİ Partili Yücel, “Toplanma merkezi diye tabir ettiğimiz alanları ya ticarete dönüştürdük ya da farklı iş kollarına açtık. Bu aslında trajik komik bir durum. 6 Şubat gecesinde yaşanılan depremin ardından insanlar nereye gideceklerini bilemediler. Belediyelerimizin kurumlarımızın özelliklede AFAD’ın hazırlıklı olması gerekliydi. Parklarda gördüğüm kadarıyla vatandaşlarımız bireysel çabalarıyla çadırlar kuruyor. O çadırlarda üşüyerek de olsa kalmak evinde kalmaktan daha rahat geliyor. Nerede Belediyeler, nerede devlet? 7,8 şiddetindeki depremi Kayseri’deki vatandaşlar 6,5 şiddetinde hissetti. O tedirginliği atamadan birkaç deprem daha geçirdik. Belediyelerimiz, AFAD kurumlarımız parkta yatan vatandaşlara müdahale etmek yerine bunlara bir düzenleme getirmesi lazım. Kayseri Belediyesi parklarda çadırlarda kalan vatandaşlara sadece elektrik ve su desteği vermek yerine ev desteği gibi çadır desteğinde bulunmalı” ifadelerini kullandı.

1ha

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