İYİ Parti Melikgazi'de yeniden Küçük dönemi
İYİ Parti Melikgazi İlçe kongresi gerçekleştirildi. 3 aday yarıştığı kongrede Melikgazi İlçe Başkanı yeniden Tuncer Küçük oldu.
- 27.11.2022 17:52
- Güncelleme: 27.11.2022 17:52
İYİ Parti Melikgazi İlçe kongresi gerçekleştirildi. Tuncer Küçük, Mustafa Özaşır ve Funda Dağ’ın yarıştığı kongrede 216 oy alan Tuncer Küçük yeniden İYİ Parti Melikgazi İlçe Başkanı oldu. Adaylardan Mustafa Özaşır 85 oy alırken, Funda Dağ ise 80 oy aldı.
1ha
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