İYİ Parti Melikgazi İlçe Yönetim Kurulu belirlendi
Kayseri'de İYİ Parti Melikgazi İlçe Başkanlığı yönetim kurulu listesi belirlendi.
Kayseri'de İYİ Parti Melikgazi İlçe Başkanlığı yönetim kurulu listesi hazırlandı. İyi Parti Melikgazi İlçe Başkanı Tuncer Küçük'ün başkanlığında Yönetim Kurulu üyelerinin isimleri belirlendi.
Yönetim kurulu üyelerinin isimleri şu şekilde;
İlçe Başkanı: Tuncer Küçük, yönetim kurulu listesi şu şekilde; Ahmet Ziya Özdemir, Aişe Ertekin Kutluay, Ali Polatcan
Arzu Mine Şahin Bağırgan
Arzucan Şahin
Aysel Albayrak
Ayşegül Tanrıöven
Aytunç Gökdemir
Bekir Akbulut
Bekir Özkara
Bilal Duran
Celal Alper
Celalettin Özrendeci
Cem Karaman
Coşkun Kaya Alparslan
Derya Özçınar
Doğan Canbolat
Duran Oyman
Emre Etçioğlu
Esra Yüksel
Gülçin Çelebi
Güllühan Gülbeden
GÜneş Solak
Halil Albayrak
Halit Küçük
Hasan Budak
Hasan Yamaç
Hilmi Çilsal
Huriser Yıldız Deniz
Kahranman Erasan
Kamil Şimşek
Kübra Demirel
Mehmet Göksu
Mehmet İncialan
Mehtap Uçar Durmuş
Meltem Akkaş
Metin Çelik
Metin Koçyiğit
Mustafa Bebek
Mustafa Küçük
Nadire Çelebi
Nail Kasımoğlu
Nazım Yavuz
Nazlı Yavuz
Ömer Faruk Bayram
Ömer Şimşek
Reyhan Fırat
Rifat Özdirek
SAadet Akşehirli Kent
Sami Gökmen
Selim Çavuş
Selim Yıldırım
Soner Yavuz
Şaban Açıkalın
Şengül Demirel
Talat Kaan Kantarcı
Tuncer Ekren
Turan Taş
Ubeydullah Deniz
Uğur Şarvan
Ülker Yıldız
Veli Arslankaya
Yakup Ziyaret
Yalçın Karakaya
Yaşar Şener
Yavuz Şimşek
Yener Albayrak
Yusuf Çınar
Ziya Aksu