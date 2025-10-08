İYİ Parti Melikgazi Meclis Üyesi istifa etti: Neden? 'Hayal Kırıklığı'

İYİ Parti Melikgazi Belediye Meclis Üyesi Şaban Cıngıllıoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada partisinden istifa ederek bağımsız aday olduğunu açıkladı. Cıngıllıoğlu, "Vatana ve memlekete hizmet etme idealimle siyasi hayatıma İYİ Parti saflarında başladım. Bu süreçte hiçbir makam ve mevki gözetmeden, sadece milletimizin menfaatini esas alarak çalıştım. 2024 yerel seçimlerinde siz değerli hemşerilerimin desteğiyle Melikgazi Belediye Meclis Üyeliği görevine seçilmenin onurunu yaşadım. Göreve geldiğim günden bu yana, belediye çalışmalarına eksiksiz katılım sağlayarak, sokakta ve caddede hemşerilerimizden aldığım talep ve şikayetleri hiçbir parti ayrımı gözetmeden meclis kürsüsünde dile getirdim. Birçok konuda yaptığımız yapıcı eleştiriler ve öneriler dikkate alınarak hayata geçirilmiştir. Şehrimiz, ilçemiz ve partimize daha fazla katkı sunmak amacıyla Melikgazi İlçe Başkanlığı için aday oldum. Ancak bu süreçte, özellikle Kayseri İl Teşkilatı’nın tutumları ve yaşanan gelişmeler şahsımda derin bir hayal kırıklığı oluşturmuştur. Demokrasiyi ülke genelinde hakim kılmayı hedefleyen partimin, maalesef kendi içinde demokratik süreçleri işletmekte zorlandığını üzülerek müşahede ettim. Adaylık sürecinde şahsıma yönelik tutumlar, İYİ Parti’de siyaset yapma imkanımı ortadan kaldırmıştır. Bu nedenle, İYİ Parti üyeliğinden istifa etme kararı aldım. Ancak siz kıymetli hemşerilerimin emaneti olan Melikgazi Belediye Meclis Üyeliği görevime ilk günkü sorumluluk bilinci ve hizmet aşkıyla, bağımsız meclis üyesi olarak devam edeceğim" ifadelerini kullandı.