İYİ Parti Milletvekili Ataş, mazbatasını aldı
İYİ Parti Kayseri Milletvekili ve 1. Sıra Milletvekili Adayı Dursun Ataş, 14 Mayıs seçimlerinde yeterli oyu alarak İYİ Parti listesinden seçilerek meclise yeniden gidiyor.
- 20.05.2023 13:33
- Güncelleme: 20.05.2023 13:33
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İYİ Parti Kayseri Milletvekili ve 1. Sıra Milletvekili Adayı Dursun Ataş, 14 Mayıs seçimlerinde yeterli oyu alarak İYİ Parti listesinden seçilerek meclise yeniden gidiyor.
14 Mayıs 2023’te Cumhurbaşkanı ve Milletvekilliği seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. Tura kaldı. Milletvekili seçimleri ise tamamlandı. İYİ Parti Kayseri Milletvekili ve 1. Sıra Adayı Dursun Ataş ise yeniden milletvekili seçildi. Ataş, bugün gerçekleştirilen törenle mazbatasını aldı.
1ha
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