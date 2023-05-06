İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'ya Kırşehir'de soğuk duş

İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu'nun Kırşehir programında 14 Mayıs Milletvekilliği seçimleri 2. sıra adayı tepki göstererek toplantıya katılmadı, CHP'li seçmen ise 'ittifak olmadınız' tepkisi gösterdi.

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  • 06.05.2023 18:33
  • Güncelleme: 06.05.2023 18:33
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İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'ya Kırşehir'de soğuk duş
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu’nun Kırşehir programında 14 Mayıs Milletvekilliği seçimleri 2. sıra adayı tepki göstererek toplantıya katılmadı, CHP’li seçmen ise ’ittifak olmadınız’ tepkisi gösterdi.

Kırşehir’de düzenlenen kitap fuarı programına imza günü için gelen Zorlu, parti binası önünde partilileri ile konuştu. Zorlu, "Kırşehir’de yıllarım ve çocukluğum geçti. Burada bulunan bütün esnaf benim kardeşlerim, ağabeylerim" dedi.

14 Mayıs seçimleri sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’e başbakanlık yolunun açılacağını söyleyen Zorlu, "15 Mayıs sabahı, Türk kadını çok daha güçlü, mutlu, başı ve omuzları dik şekilde uyanacak. Meral Akşener’e başbakanlık yolu açılacak" diye konuştu.

CHP’li seçmenden ’ittifak’ tepkisi

Zorlu, parti binası önünde yaptığı konuşması sonrası Ankara Caddesi üzerinde bulunan esnafı ziyaret etti. Kafasında ’CHP’ logolu şapka takan bir seçmen, Zorlu’yu durdurduktan sonra "Biz burada seçimlere ayrı girmeyecektik. Bizim partide İYİ Partili bir aday olacaktı. O zaman şehirde 2 milletvekilini de alırdık. Seçimlerde Kırşehir’de ittifak olsa daha güçlü olurduk" diye tepki gösterdi.

Zorlu’nun Kırşehir’de yaptığı ziyaretlerde 2. sıra adayı Asaf Kayaoğlu’nun katılım göstermemesi ise protesto olarak algılandı. Zorlu esnaf gezisi sonrası kitap fuarı alanına geçti. Burada gazeteci Mustafa Balbay ile karşılaşan Zorlu bir süre sohbet ettikten sonra Balbay tarafından imzalanan kitabı aldı.

İHA

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