İYİ Parti Talas teşkilatı bayramlaştı

İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin, Talas’ta parti teşkilatı ile bir araya gelerek düzenlenen program ile bayramlaştı. Kurban Bayramı’nın birlik ve beraberlik içerisinde kutlanmasının önemine dikkat çeken İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin,”Bir bayrama daha bizi ulaştıran Allah’a şükürler olsun. Hep beraber bir arada, hiç kimseyi kaybetmeden önümüze bakarak bir bayramda daha partimizin bayrağı altında toplanabildik. Çok şükür sağlıkla, sıhhatle burada birbirimizin bayramını kutluyoruz. Bundan sonra da nice bayramları kurucular kurulu üyelerimizden en yeni olan üyemize kadar bir araya gelerek kutladığımız günleri nasip etsin. Bildiğiniz üzere geçenlerde Arife Günü yine de bir kutlama oldu. Orada da aynı şekilde partinin kuruluşundan beri yer alanlarla yeni üyemize kadar herkes vardı. Burada da baktığımızda yine Talas’ın kuruluşundan beri yer alan başkanlarımızla beraber en yeni üyelerimize kadar, en genç üyelerimize kadar bütün gönül yoldaşlarımız hepimiz bir aradayız. İnşallah bundan sonraki bayramlara da ülkemizin refahını sağlayabilmek adına, partimizin bayrağını en yukarıya taşıyabilmek adına hep birlikte çalışmamız nasip olur. Ülkemizin de Kurban Bayramı’nda insanların kurbanı dağıtacak kişiler bulamayacak kadar herkesin güzel refaha ulaştığı güzel günler görürüz diye umut ediyorum. Hepimizin Kurban Bayramı kutlu olsun, mübarek olsun” şeklinde konuştu.