1-İYİ Parti Talas Teşkilatı, İstiklal Marşı Okuma Yarışması düzenledi 2-İYİ Partili Hakkomaz Şahin, “Milli duyguları beraber yaşıyoruz, çocuklarımıza da aşılıyoruz”

İYİ Parti Talas İlçe Teşkilatı tarafından, milli bilinci ve farkındalığı artırmak amacıyla ödüllü İstiklal Marşı Okuma Yarışması düzenlendi. Burada konuşan İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin, “Milli duyguları beraber yaşıyoruz ve burada da çocuklarımıza hep beraber aşılıyoruz. Bunu daha bebeklikten itibaren çocuklarımıza bu hisleri verdiğimizi biliyoruz. Bu hisleri de burada hep beraber yansıtalım istedik” dedi.

Talas Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen İstiklal Marşı Okuma Yarışması’na, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İYİ Parti İl Başkanı Tansu Şener, İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Sedat Kılınç, İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin, siyasi parti temsilcileri, yarışmacı çocuklar ve aileleri katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Hadiye Hakkomaz Şahin, Milli birlik ve beraberlik olduğunda tüm siyasi partilerin bir araya geldiğini belirterek, “Bizler İstiklal Marşı’nın önemini bildiğimiz için tekrardan bu konuya değinmek istemiyorum. Çünkü bu milli duyguları beraber yaşıyoruz ve burada da çocuklarımıza hep beraber aşılıyoruz. Bunu daha bebeklikten itibaren çocuklarımıza bu hisleri verdiğimizi biliyoruz. Bu hisleri de burada hep beraber yansıtalım istedik. Evet çocuklarımız bunu biliyor ama siyasilerde diyor ki; ben sizin yanınızdayım. Milli birlik ve beraberlik olduğunda bizler bir araya gelebiliyoruz mesajı vermek istedik. Bizler daha ilkokuldayken yaz tatiline girerken İstiklal Marşı’nın 10 kıtası ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ödev olarak verilirdi. Yarışmaya başta ortaokul öğrencilerine yönelik düşündük ama ilkokul ve anaokullarından da başvurular gelince bizi daha da mutlu etti ve katılımı genişlettik” dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da konuşmasında, “Milli şairimiz, gönlümüzün tahtında oturan en büyük insanlardan olan Mehmet Akif Ersoy bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın demiş. Evet, biz de katılıyoruz. Ülkemizin birlik ve düzenliği için dua etmekle beraber bu gençlerimizden de çocuklarımızdan da ülkemizin geleceği adına ne kadar umutlu olduğumuzu arzu etmek istiyorum. İlçe başkanımıza son derece müteşekkirim. Böyle bir etkinlikte bizi bir araya getirdiği için de sağ olsunlar” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti İl Başkanı Tansu Şener de bu yarışmanın kaybedeninin olmayacağını ifade ederek, “Kıymetli gençlerimiz ve ailelerimiz, bu gençlerimiz kürsüye çıktığında sadece bir performans sergilemeyeceksiniz. Sizler Akif’in, Asım’ın nesli diye seslendiği vatanını canından aziz bilen o şuuru temsil etmektesiniz. Sesinizdeki gürlük milletimizin azmini, gözlerinizdeki parıltı Türkiye’nin aydınlık geleceğinin simgesidir. Bilin ki bu yarışmanın kaybedeni yoktur. İstiklal Marşı’nı yürekten okuyan o mısraların ağırlığını hisseden her bir gencimiz bizim gönlümüzde bu yarışmanın birincisidir” dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Sedat Kılınç ise “Bu milletin İstiklal Marşı, siyasi parti ayrımı yapmadan burada toplanmasına vesile oluyor. Biz böyle bir milletimiz. Siyaset kesinlikle şuna sebebiyet vermemesi lazım. Milli bir mesele olduğunda siyasi kesimin hepsi hep beraber bir arada olması lazım. Bu ülkeye bir saldırı varsa bu ülkenin menfaatlerine veya bir risk varsa burada tüm siyasi partiler bir araya gelip böyle bir organizasyonlarda bir araya gelirler. Bu tarz organizasyonların da daha sık olması gerekiyor. Milli birlik ve beraberliğimizi unutmamamız lazım. Milli benliği çocuklarımıza kazandırmamız lazım” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından yarışmacı çocuklar tarafından İstiklal Marşı’nın birer kıtası okundu. Programda ayrıca Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’da şiir dinletisi gerçekleştirildi.

Yarışma sonunda jüri puanlaması sonucunda İstiklal Marşı’nı en güzel okuyan öğrenciye çeyrek altın ödülü verildi.