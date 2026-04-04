İYİ Parti Talas teşkilatından esnaf ziyareti

(RHA)- İYİ Parti Talas ilçe teşkilatı, esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Talas İlçe Danışmanı Memiş Cengiz, “İnsanlarımızın gelecekle ilgili kaygılarını anlıyoruz. Bunu çözebilecek ekiplerin İYİ Parti çatısı altında olduğunu düşünüyoruz” dedi.

İYİ Parti Talas ilçe teşkilatı esnaf ve vatandaşlara karanfil takdim ederek, ziyarette bulundu. Ziyarete, İYİ Parti Talas eski İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu Danışmanı İskender Akalın, Talas İlçe Danışmanı Memiş Cengiz ve partililer katıldı. Ziyarette konuşan Talas İlçe Danışmanı Memiş Cengiz, “Ekonominin, eğitimin, adaletin ve sağlık sisteminin çöktüğü, insanlarımızın gelecek kaygısı taşıdığı bu dönemde insanlarımızın yüzünü güldürebilmek için bir nebze onlarla beraber olabilmek için Talas İlçe Başkanlığı olarak sahaya indik. Onlara karanfil vererek, sohbet ederek, Müsavat Başkanımızın ve Talas ilçe başkanımızın selamını iletiyoruz. İnsanlarımızın gelecekle ilgili kaygılarını anlıyoruz. Bunu çözebilecek ekiplerin, İYİ Parti çatısı altında olduğunu düşünüyoruz. İnşallah, gelecekte İYİ Parti iktidarında bu sorunların büyükçe bir kısmını çok kısa bir sürede çözeceğimize inanıyoruz” ifadelerini kullandı. “İYİ PARTİ OLDUĞU MÜDDETÇE UMUDUNUZU KAYBETMEYİN”

İYİ Parti Talas eski İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu Danışmanı İskender Akalın ise, “İYİ Parti Talas ilçe teşkilatı olarak ilçe başkanımız Hadiye Hakkomaz Şahin’in ve genel başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun talimatları doğrultusunda, esnafımız ve vatandaşımızla bir aradayız. Gençlerimizin umudunu kaybettiği bugünlerde, onların dertlerini dinlemek, çözüm üretmek ve fikir alışverişi yapmak için karanfil dağıtıyoruz ve onlarla sohbet ediyoruz. Gençlerimize tavsiyemiz şudur; İYİ Parti olduğu müddetçe umudunuzu kaybetmeyin. Umut her zaman vardır. İnşallah İYİ Parti'nin iktidarında gençlerimiz, layık oldukları konuma geleceklerdir” diye konuştu.

