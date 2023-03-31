İYİ Parti temayül yoklaması yarın

 İYİ Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı Kazım Yücel, yarın (1 Nisan) yapılacak temayül yoklamasında, İYİ Parti'ye kayıtlı tüm üyeleri oy kullanmaya davet etti. 

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  • 31.03.2023 09:54
  • Güncelleme: 31.03.2023 10:25
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İYİ Parti temayül yoklaması yarın
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

14 Mayıs 2023’te gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri öncesi siyasi partilerde hareketlilik devam ediyor. Aday adaylığı başvuru süresi sona eren İYİ Parti’de ise temayül yoklaması heyecanı yaşanıyor. Yarın (1 Nisan) Kadir Has Kongre Merkezi’nde yapılacak olan temayül yoklamasına İYİ Partiye kayıtlı olan herkesi davet eden İYİ Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı Kazım Yücel, çok önemli bir 2023 yarışına girdiklerini söyledi. Yücel, “Yarın 1 Nisan saat 10.00 ila 17.00 arasında Kadir Has Kongre Merkezi’nde aşağı yukarı 8 bin civarındaki İYİ Parti’ye kayıtlı tüm kardeşlerimizle birlikte bir temayül yoklaması yapacağız. Bu vesile ile il, ilçe başkanlarımız, emeği geçen eski ilçe başkanlarımız, vekilimiz, teşkilatımız hepsine teşekkür ediyoruz. Bizim için bayram havasında olacak. İYİ Partiye üye olmuş bütün kardeşlerimiz 2 dakika gelip orada milletvekillerini belirleme anlamında oylarını kullanacaklar. En az 5 en fazla 10 vekili işaretlemekle Kayseri’nin geleceğini, Kayseri’nin geleceği ile de Türkiye geleceğinin kaderini belirleyecek, Türkiye milletvekillerini seçecekler. Bu anlamda çağrımız tüm üyelerimize, İYİ Parti üyelerimiz lütfen bu konuda 2 dakikanızı ayırın ve Kayseri geleceğinin milletvekillerini sizler belirleyin” davetinde bulundu.

1ha

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