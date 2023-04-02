İyi parti temayülünde hiç bir aday, oy kullanan üyelerin yarısının bile oyunu alamadı

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesi İYİ Parti Kayseri’nin de aralarında olduğu 15 ilde temayül yoklaması yaptı. İYİ Parti 14 Mayıs'ta yapılacak olan milletvekilliği seçimleri Kayseri Milletvekilliği için başvuru yapan 47 isim Kadir Has Spor Salonunda partililerin görüşüne başvurularak oylandı. Saat 17:00 itibariyle biten yoklamanın sonuçları açıklandı. Temayül yoklamasında 4 bin 175 İYİ Partili oy kullandı.

17.00’da kapanan sandıkların açılması ve oyların sayılması gece saatlerimi buldu.

Yapılan oylama göre sıralama şu şekilde oluştu:

1-Dursun Ataş: 1881

2-Hüseyin Cengiz Gürbüz: 1353

3-Betül Tosun: 1257

4-Kazım Yücel: 1167

5-Serap Durmuş: 1166

6-Süleyman Bozkurt: 1107

7-Sebati Ataman: 1094

8-Sedat Kılınç: 1006

9-Bergüzar Kılıç: 851

10-Mesut Uçan: 725

11-Rahmi İncetan: 688

12-Tahir Keskinkılıç: 668

13-Metin Soylu: 663

14-Abdullah Özkiriş: 647

15-Mediha Köken: 582

16-Hasan Sami Özvarinli: 542

17-Mustafa Özsoy: 530

18-Nazlı Akpınar: 521

19-Kemal Sandık: 520

20-Murat Polat: 503

21-Osman Türk: 487

22-Metin Ceylan: 436

23-Recep Güngör: 420

24-Salih Güdelek: 379

25-Durdu Evgötüren: 355

26-Ruziye Tali: 355

27-Pelin Gündeş Bakır: 326

28-Tülin Yavuz: 311

29-Tuba Pür: 305

30-Hasan Mert Çakmak: 286

31-Atilla Ersoylu: 248

32-Fatma Nur Ertuğrul: 241

33-Halil İbrahim Yıldızgöre: 230

34-Mühibe Işık: 227

35-Halil Karaçavuş: 175

36-Güneş Solak: 164

37-Süreyya Akyürek: 162

38-Ahmet Ceyhan: 131

39-Feryal Tanrıverdi: 107

40-İlhan İşman: 99

41-Muammer Çelik: 92

42-Ufuk Vural: 87

43-Saadet Şengül (KEKEÇ): 85

44-Zeki Güvenç: 77

45-Serdar Gökhan Çiçek: 57

46-Mehmet Orkan Sandık: 51

47-Şaban Bozbıyık: 43