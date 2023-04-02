İyi parti temayülünde hiç bir aday, oy kullanan üyelerin yarısının bile oyunu alamadı
İYİ Parti Kayseri Milletvekili adaylarının belirlenmesi için yapılan temayül yoklaması sonuçları açıklandı. 4 bin 175 partili temayül yoklamasında oy kullandı.Mevcut milletvekili Dursun Ataş, temayül yoklamasında birinci çıktı.
- 02.04.2023 12:37
- Güncelleme: 02.04.2023 12:37
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Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesi İYİ Parti Kayseri’nin de aralarında olduğu 15 ilde temayül yoklaması yaptı. İYİ Parti 14 Mayıs'ta yapılacak olan milletvekilliği seçimleri Kayseri Milletvekilliği için başvuru yapan 47 isim Kadir Has Spor Salonunda partililerin görüşüne başvurularak oylandı. Saat 17:00 itibariyle biten yoklamanın sonuçları açıklandı. Temayül yoklamasında 4 bin 175 İYİ Partili oy kullandı.
17.00’da kapanan sandıkların açılması ve oyların sayılması gece saatlerimi buldu.
Yapılan oylama göre sıralama şu şekilde oluştu:
1-Dursun Ataş: 1881
2-Hüseyin Cengiz Gürbüz: 1353
3-Betül Tosun: 1257
4-Kazım Yücel: 1167
5-Serap Durmuş: 1166
6-Süleyman Bozkurt: 1107
7-Sebati Ataman: 1094
8-Sedat Kılınç: 1006
9-Bergüzar Kılıç: 851
10-Mesut Uçan: 725
11-Rahmi İncetan: 688
12-Tahir Keskinkılıç: 668
13-Metin Soylu: 663
14-Abdullah Özkiriş: 647
15-Mediha Köken: 582
16-Hasan Sami Özvarinli: 542
17-Mustafa Özsoy: 530
18-Nazlı Akpınar: 521
19-Kemal Sandık: 520
20-Murat Polat: 503
21-Osman Türk: 487
22-Metin Ceylan: 436
23-Recep Güngör: 420
24-Salih Güdelek: 379
25-Durdu Evgötüren: 355
26-Ruziye Tali: 355
27-Pelin Gündeş Bakır: 326
28-Tülin Yavuz: 311
29-Tuba Pür: 305
30-Hasan Mert Çakmak: 286
31-Atilla Ersoylu: 248
32-Fatma Nur Ertuğrul: 241
33-Halil İbrahim Yıldızgöre: 230
34-Mühibe Işık: 227
35-Halil Karaçavuş: 175
36-Güneş Solak: 164
37-Süreyya Akyürek: 162
38-Ahmet Ceyhan: 131
39-Feryal Tanrıverdi: 107
40-İlhan İşman: 99
41-Muammer Çelik: 92
42-Ufuk Vural: 87
43-Saadet Şengül (KEKEÇ): 85
44-Zeki Güvenç: 77
45-Serdar Gökhan Çiçek: 57
46-Mehmet Orkan Sandık: 51
47-Şaban Bozbıyık: 43