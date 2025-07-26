İYİ Parti'ye Kayserili Başdanışman atandı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kayserili emekli Tümgeneral Rafet Kılıç'ı Milli Güvenlik Politikaları Başdanışmanlığı görevine atadı. Emekli Tümgeneral Rafet Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu tarafından, Milli Güvenlik Politikaları Başdanışmanlığı görevine atanmış bulunmaktayım. Bu onurlu göreve layık görülmem dolayısıyla Sayın Genel Başkanımıza şahsıma göstermiş oldukları güven ve teveccüh için şükranlarımı sunuyorum. Milletimizin ve devletimizin menfaatleri doğrultusunda, görevimi en iyi şekilde yerine getirmek için azim ve kararlılıkla çalışacağımı kamuoyuna saygıyla arz ederim” ifadelerinde bulundu.