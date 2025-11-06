İYİ Partili Alparslan: “Akçatepe Mahallesi şehre yakın ama hizmete uzak”

İYİ Parti Kocasinan Belediyesi Meclis Üyesi Selim Alparslan, Kocasinan’a bağlı Akçatepe Mahallesi’ni ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi. Mahalle sakinleri, doğalgaz, internet ve altyapı eksikliğinden şikayet etti. İYİ Partili Selim Alparslan, Büyükşehir yasasından sonra köylerin mahalle statüsüne geçmesine rağmen hizmetlerin ulaşmadığını belirtti. Alparslan: “Burası Akçatepe. Büyükşehir yasasından sonra Akçatepe köyümüze dediler ki “siz şehirli oldunuz, mahalleli oldunuz artık” dediler. Köylü de sevindi: “Biz de şehrin nimetlerinden faydalanacağız, elektriğimiz, suyumuz düzenli olacak, doğalgazımız, internetimiz, her türlü faaliyetlerimiz ve de her türlü hizmeti alacağız” dediler. Ama gelin görün ki, bunun üzerinden geçeli çok olmuş. Mahalleliye deniliyor ki, “siz mahallelisiniz, elektriğinizi yüksek fiyattan ödeyeceksiniz, suyunuzu yüksek fiyattan ödeyeceksiniz. Ve belli bir hizmetleri, emlak vergisini de Kayseri'nin merkezindeki bir arsayla benzer ödeyeceksiniz” diyorsunuz. Mahalleli de diyor ki, “tamam biz mahalleliyiz, o zaman doğalgazımız nerede?” dedikleri zaman, o zaman siz diyorsunuz siz köylüsünüz arkadaş diyorsunuz. Böyle şey olur mu diyorsunuz? Bu mahalleli ne yapsın? Her türlü vergisini, emlak vergisinden tut da her şeyini Gültepe'de, Köşk'te, Erenköy'de, Çaybağları'nda villada oturanlarla aynı ödeyecekler. Sonra geleceksiniz, hizmet noktasına gelince hizmet getirmeyeceksiniz. Aslında burası şehrin meydanına 10 küsür kilometre. Yani Belsin'den, İldem'den daha yakın. Ama şehre ne kadar yakın olmasına rağmen hizmete o kadar da uzak. Bu mahalle hizmet bekliyor. Doğalgazını istiyor bu mahalle. Ne yapsın bu mahalleli? Doğalgaz yakamayacaksa ne yaksın. Burada biz bu hizmeti vermezsek bu vatandaşlar da burayı terk edecek” ifadelerini kullandı.

‘SİZLERE OY VERDİ DİYE BU MAHALLEYİ NİYE CEZALANDIRIYORSUNUZ’

Mahallelinin kendi toprağından ayrılmak istemediğini belirten Alparslan: “Yalnız farklı bir durum da var: Bu mahalle gerçekten de sizlere oy verdi. Sizlere oy verdi diye bu mahalleyi niye cezalandırıyorsunuz? Yüksek bir şekilde sizi temsil etti, sizi istediler ama siz bu mahalleliyi cezalandırıyorsunuz. Oy verince, sizlere oy verince mahalleli cezalandırılmak zorunda mı ya? Burada vatandaş hizmetten başka bir şey istemiyor, kendi toprağından ayrılmak istemiyor, ata toprağıyla beraber burada ekip biçmek istiyor. Burada oğlunu evlendirmek, torununun mürvetini görmek istiyor ama bunun için de bu mahalleye hizmet gelmesi gerekiyor. Köşk, Gültepe'ye geldiği gibi, Yakut'a geldiği gibi bu hizmeti görmek istiyor. Daha doğrusu buradan belediye başkanımıza, Valimiz Gökmen Çiçek’e çağrımız: Bu mahalleye bu hizmeti getirin” şeklinde konuştu.

Mahalle sakinlerinden Muammer Gözüküçük mağdur olduklarını ve mahalleye doğalgaz gelmesinin en büyük ihtiyaç olduğunu belirterek: “Şu anda Akçatepe Mahallesi mağdur durumda. Akçatepe'den ziyade burada yedi köy de mağdur durumda. Çünkü mahalle mi köy mü, çevre düzenlemesi olsun, genel olarak doğalgazı olsun, interneti, şebeke interneti, 6 GB'tan fazla çekmiyor. Normal olarak altyapı yok burada. Altyapı yok derken, altyapı internet olsun, doğalgaz olsun, yok. Burada belli bir kesim gençlik zaten evini terk etmiş, şehre kaçıyor, çalışmaya gidiyor. Çiftçi bakımsız durumunda. Bir devlet önce çiftçisine ve çevresine, mahallesine bakacak ki mahallesine insan sahip çıksın. Burada evlerin halini görüyorsunuz, bakamıyorlar. Çünkü kış geldiği zaman doğalgaz yok. Odun, kömür bilmem ne diye bir insan 15 gün, 20 gün bununla uğraşıyor. Doğada odun kalmadı kesile kesile. Burada demek istediğim, bir an evvel bu işler hal olması lazım. Çevre düzenlemesi düzgün olması lazım, çevre düzenlememiz de yok burada. Burada bir kısım imara geçmiş. 10 tarladan olarak binde biri imarlı, binde beşi de yapı var. Bu kalan binde dördü ne olacak? Buradaki evlerin doğalgaz çekilmeyecek, bir şey çekilmeyecek. Nasıl olacak yani? O zaman niye yaptırdın kardeşim bunları? Zamanında niye müsaade verdin? Yapı belgesini niye verdin bizlere? Vermeseydin biz de yapamazdık. Yapamayınca biz de bir şey isteyemeyiz. Yaptıysak isteme hakkımız var. İstemek hakkımızı kullanıyoruz burada” diye konuştu.