İYİ Partili Alparslan'dan Argıncık Kentsel Dönüşümüne Alkış

Kocasinan Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısında 13 gündem maddesi görüşüldü. Meclis toplantısının 6. maddesinde yer alan Kocasinan Argıncık Mahallesi (tapuda Camikebir Mahallesi), Cengiz Topel Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi ve Mehmet Akif Mahallesi’nde muhtelif ada ve parsellerin bulunduğu alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesi; ilan edilen alandaki tüm işlemlerin Kocasinan Belediyesi tarafından yapılması için Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi’nden yetki alınması talebi görüşülerek oy birliğiyle ve alkış eşliğinde kabul edildi.

İYİ Parti Kocasinan Belediyesi Meclis Üyesi Selim Alpaslan ise karara destek verdiklerini ancak bu kararın 12 şehit verildiği gün alkışlar eşliğinde alınmasına tepki gösterdi. Alpaslan, “Bugünkü meclis toplantısında yıllardır kanayan bir gündemimiz olan kentsel dönüşüm üzerine bir karar aldık. Bu karar son derece gerekliydi; Argıncık’ın kentsel dönüşüme alınması. 2018 yılında, 2023 yılında verilen sözler için bundan 3 meclis önce hatırlatmıştım.130 dairelik yer alacağınıza bütün Argıncık'ı alalım demiştik. Bu noktada Kocasinan Belediyesi meclisimizde gündeme geldi bütün Argıncık’ı şu anda kentsel dönüşüme alıyoruz. Bu çok güzel bir şey hepimiz buna el kaldırdık evet dedik. Yalnız aralarında Kayserili de bulunan 12 tane şehidimizin olduğu günde bizim kutlayacak, alkışlayacak hiçbir şeyimiz yok. Hepimiz üzüntülüyüz. Buradaki tüm meclis üyelerinin de üzüntülü olmasını bekliyoruz. Çünkü 12 şehit bizim şehitlerimiz. O 12 şehidin annesi, babası var. O şehit vatan evladı. Başkasının evladı değil. Bizim bugün alkışlanacak hiçbir şeyimiz yok. Ama şu bir gerçek. Yıllardır bekleyen kanayan Argıncık’ın kentsel dönüşüme alınması gerekli miydi? Son derece gerekliydi. Bu kararı son derece doğru buluyorum ama bizim kutlayacak hiçbir şeyimiz yok” diye konuştu.